Alpine F1 : Gasly vise un premier top 10 à Bahreïn, Doohan veut se racheter

Alpine F1 se rend sur le Circuit International de Sakhir pour le Grand Prix de Bahreïn, quatrième rendez-vous de la saison 2025 du Championnat du Monde de Formule 1... sans aucun point encore en poche !

Au bout de trois Grands Prix, l’équipe française est la dernière à ne pas avoir ouvert son compteur de points malgré des performances assez intéressantes dans le peloton, aux portes du top 10.

Le quatrième Grand Prix sera-t-il le bon ? C’est ce qu’espère Pierre Gasly.

"Suzuka était un week-end riche en défis pour l’équipe. En course, la voiture offrait de bonnes sensations, l’équilibre était au rendez-vous, mais comme la majorité du peloton, nous étions bloqués derrière la monoplace juste devant nous. Il nous en manque un peu dans certains domaines, et nous savons où nous pouvons améliorer notre package."

"Les qualifications semblent plus que jamais importantes avec seulement deux dixièmes de seconde couvrant plusieurs voitures. Il est donc crucial d’optimiser le moindre détail. Nous quittons le Japon en sachant ce que nous devons faire pour trouver un peu plus de rythme avant la suite de cette triplette."

"J’ai hâte de revenir cette semaine à Bahreïn, où nous avions affiché de bonnes performances durant les essais de présaison. C’est un circuit où la dégradation des pneumatiques est très prononcée, mais nous savons à quoi nous attendre après les trois journées de tests en février malgré les conditions particulières froides rencontrées cette année. Nous nous attendons à un week-end beaucoup plus chaud, plus classique, et nous espérons pouvoir nous appuyer sur notre rythme de présaison pour viser un top dix."

Doohan doit se racheter après sa bévue de Suzuka

Jack Doohan semble pouvoir survivre une course de plus chez Alpine F1 malgré sa boulette lors des Libres à Suzuka. L’Australien, qui s’est fait mal au bras gauche, est sous surveillance médicale mais il a été confirmé au volant de l’A525 pour ce week-end.

"Nous avons connu une semaine difficile au Japon, mais elle n’était pas sans points positifs. Nous avons réussi à gagner des places en course et le rythme de la voiture semblait meilleur que lors des deux premiers rendez-vous de la saison. C’est donc de bon augure avant Bahreïn. Merci encore à l’équipe pour tout le travail réalisé au fil de la semaine. Je suis extrêmement reconnaissant en voyant les efforts de chacun."

"Nous avons pris quelques jours pour nous ressourcer et aborder ce week-end avec le plein d’énergie. Je connais bien le circuit de Bahreïn pour y avoir couru en formules de promotion, notamment ces dernières années en Formule 2. Nous y avons également eu trois bonnes journées d’essais de présaison en février et nous comptons bien en tirer profit. Le but sera de nous préparer en vue des qualifications et d’être bien placés pour viser les points quand cela comptera dimanche."