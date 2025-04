Tost avait pourtant dit à Red Bull de choisir Tsunoda plutôt que Lawson !

Franz Tost, ancien directeur de l’équipe Racing Bulls (ex Toro Rosso et AlphaTauri), n’a pas hésité à livrer un verdict cinglant sur les choix de Red Bull concernant les pilotes promus dans le top team.

La décision brutale de Red Bull de remplacer Liam Lawson par Yuki Tsunoda après seulement deux courses du début de la nouvelle saison a provoqué un choc dans le paddock de la F1 et a dominé l’actualité à l’approche du Grand Prix du Japon.

Et Tost, fervent supporter de Tsunoda, n’a pas hésité à critiquer la décision de ne pas le titulariser tout de suite pour 2025.

"J’aurais choisi Yuki Tsunoda dès le départ. Je l’ai déjà dit, je l’ai clairement indiqué l’automne dernier à Christian (Horner) et Helmut (Marko)."

"Pourquoi ? Yuki est bien plus rapide que Lawson. On pourrait lui donner 100 ans, et il ne serait toujours pas aussi rapide. Et Yuki est plus expérimenté, alors où est le problème ? La décision était très simple."

"Sa première journée à Suzuka confirme clairement qu’ils ont enfin fait le bon choix. Yuki possède une vitesse naturelle incroyable – je le dis depuis des années. Maintenant, il lui faut juste maîtriser tout ça. Il est encore trop émotif dans la voiture par moments, et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas choisi au départ."

"Mais en termes de rythme brut, Yuki fait incontestablement partie des meilleurs pilotes de Formule 1. Et s’il parvient à traduire cela en régularité, à performer en course et à maîtriser ses émotions, alors ce sera une très, très bonne saison pour Red Bull Racing et pour Yuki Tsunoda."

Lorsqu’on lui a dit que le fait qu’il connaisse Suzuka aurait pu aider Lawson, Tost a répondu : "Connaître le circuit est une chose. Être rapide en est une autre."

"La décision de mettre Yuki dans la voiture maintenant était tout à fait judicieuse, car Liam est tout simplement trop lent."