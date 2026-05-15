24h du Nürburgring : le Team Verstappen sécurise sa qualification en Top Q2 grâce à Auer

L’aventure de Max Verstappen aux 24 Heures du Nürburgring continue de franchir les étapes avec succès. Engagée sous la bannière Team Verstappen, sa Mercedes-AMG GT3 a validé son passage en Top Qualifying 2 lors de la première séance décisive du vendredi matin, confirmant une nouvelle fois la solidité de son engagement sur un circuit aussi exigeant que le légendaire tracé de la Nordschleife.

Après une première journée déjà encourageante, les enjeux se sont nettement intensifiés avec l’entrée dans les phases de qualification finales destinées à déterminer la grille de départ. Dans ce format particulièrement sélectif, seuls les 20 meilleurs de Top Qualifying 1 pouvaient accéder à la session suivante, un objectif atteint par l’équipage de la voiture de Verstappen grâce à une prestation solide de Lucas Auer dans des conditions piégeuses et une session marquée par plusieurs incidents.

Dès les premiers instants, la séance a été perturbée par un accident impliquant l’Audi n°33 de Michele Di Martino. Parti à la faute sur le circuit Grand Prix avec des pneus froids, le pilote a lourdement endommagé sa voiture avant de pouvoir s’extraire sans blessure, provoquant la sortie des doubles drapeaux jaunes. Dans le même temps, d’autres erreurs sont venues illustrer la difficulté du tracé, à l’image de la sortie de piste de Kelvin van der Linde, vainqueur sortant de l’épreuve dans la BMW n°1.

Dans ce contexte tendu, Lucas Auer a assumé la première partie de la séance pour le Team Verstappen. L’Autrichien a signé un premier tour rapide en 8:38.6, un chrono initialement insuffisant pour intégrer le top 10, obligeant l’équipe à continuer de pousser pour sécuriser son passage.

Trouvant progressivement davantage de rythme, Auer a ensuite amélioré ses performances pour remonter dans la hiérarchie jusqu’au top 5, assurant ainsi sans difficulté la qualification pour la Top Qualifying 2. Une progression importante dans une session où la marge d’erreur était inexistante et où les conditions ont piégé plusieurs concurrents.

Le Team Verstappen poursuit donc son parcours dans le groupe de tête, avec l’objectif de continuer à se battre pour les premières lignes de la grille dans les prochaines sessions qualificatives : la Top Q2 arrive directement à 11h05 puis Verstappen pourra participer à la Top Q3, la dernière séance pour la grille, à 13h35 si tout va bien pour lui, c’est-à-dire une qualification dans les 7 premiers de la Top Q2.