Lawson ’à court de pages’ : l’anecdote improbable du pilote Racing Bulls

Liam Lawson a reconnu avoir frôlé une situation délicate en ce début de saison 2026 après avoir tardé à renouveler son passeport, un oubli qui aurait pu lui compliquer sérieusement la vie si certaines manches du calendrier avaient été maintenues.

Comme tous les pilotes de Formule 1, Lawson passe une grande partie de l’année à voyager aux quatre coins du monde, accumulant rapidement tampons d’entrée et visas au fil des déplacements imposés par le championnat.

La trêve hivernale apparaît généralement comme la période idéale pour effectuer ce type de démarches administratives, avec plusieurs semaines disponibles avant le lancement de la saison. Pourtant, le pilote Racing Bulls a repoussé cette formalité jusqu’après le Grand Prix du Japon.

Le Néo-Zélandais de 24 ans a connu un début d’année particulièrement chargé, entre les essais hivernaux disputés à Barcelone puis à Bahreïn, avant un enchaînement intense de trois courses en quatre week-ends en Australie, en Chine et à Suzuka.

À l’issue de l’épreuve japonaise, Lawson avait révélé devoir rentrer en Nouvelle-Zélande afin d’obtenir un nouveau passeport après être tout simplement "arrivé à court de pages". Une situation qui lui a néanmoins permis de passer un peu de temps auprès de sa famille.

"Finalement, je suis resté un peu plus longtemps en Nouvelle-Zélande avec ma famille, donc c’était agréable."

Lawson a ensuite confirmé avoir réglé un problème administratif.

"J’y suis retourné parce que je n’ai pas fait attention J’ai dû obtenir en urgence un nouveau passeport car le mien était arrivé à court de pages ! Maintenant je suis tranquille pour cinq années supplémentaires ou jusqu’à ce que je manque à nouveau de pages !"

Interrogé sur le timing inhabituel de ce renouvellement, alors que plusieurs Grands Prix avaient déjà été disputés, Lawson a reconnu avec le sourire qu’il aurait pu se retrouver dans une situation compliquée si les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite avaient bien eu lieu comme prévu à la mi-avril.

Le pilote néo-zélandais a alors admis un certain manque d’anticipation de sa part !

"Cela met bien en évidence ma préparation et mes capacités d’organisation. J’aurais probablement dû faire ça avant le début de la saison."