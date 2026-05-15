Verstappen passe de justesse en dernière phase des qualifications aux 24H du Nürburgring

Max Verstappen et son équipe Verstappen Racing ont réussi à passer de justesse en Top Qualifying 3 aux 24 Heures du Nürburgring, avec une 6e place lors des Top Qualifying 2. Sur la redoutable Nordschleife, la Mercedes-AMG GT3 n°3 était cette fois pilotée par le quadruple champion du monde, qui a pris le relais de Lucas Auer, et a validé son billet pour la dernière session qualificative, au terme d’un TQ2 particulièrement intense et indécis jusqu’au drapeau à damier.

Dans un format inspiré des qualifications de Formule 1, le Top Qualifying repose sur un système progressif d’élimination où les meilleures voitures accèdent aux phases suivantes. Après une première session ouverte à l’ensemble des concurrents éligibles, seuls les plus rapides poursuivent leur route, avec une pression croissante à chaque étape. Pour Verstappen et son équipe, l’objectif était clair en TQ2 : intégrer le top 7 synonyme de qualification pour le dernier segment décisif pour la pole position, qui se jouera à partir de 13h35.

Dès son entrée en piste au volant de la Mercedes, Max Verstappen a immédiatement marqué les esprits. Dans une session de 30 minutes où chaque erreur se paie cash sur un tour aussi long et technique que celui du Nürburgring Nordschleife, le Néerlandais a signé un chrono de référence en 8:14.459, prenant temporairement la tête des débats et confirmant son aisance dans cet exercice très particulier.

Mais la séance a rapidement été perturbée par un incident majeur impliquant la voiture sœur, la n°80 de Maro Engel. Une sortie dans la zone de Hatzenbach a entraîné des dommages à la suspension arrière, mettant fin prématurément à sa session. Le pilote allemand, visiblement abattu en quittant la voiture, a symbolisé la difficulté extrême du tracé et l’absence totale de marge d’erreur.

La neutralisation liée aux opérations de récupération a ensuite interrompu le rythme des tours rapides, avant un final sous haute tension. La piste est repassée au vert dans les dernières minutes, laissant place à un véritable sprint d’un tour pour décider des dernières places qualificatives. Dans ce contexte explosif, un impressionnant 8:10.485 signé par la Lamborghini n°130 a placé la barre très haut.

Verstappen, relancé pour un ultime effort, n’a pu faire mieux qu’un chrono légèrement supérieur à une seconde de la référence, mais suffisant pour assurer l’essentiel.

En terminant sixième de la séance, le pilote Red Bull a permis à la Mercedes n°3 de décrocher sa qualification pour la Top Qualifying 3, la session décisive qui déterminera la pole position.