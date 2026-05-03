Après les qualifications, Lawson reconnaît les progrès d’Alpine F1 à Miami

Liam Lawson a reconnu avoir été surpris par le bond en avant réalisé par Alpine F1 à l’occasion du Grand Prix de Miami, après la pause printanière de cinq semaines du championnat.

Sur le tracé floridien, l’écurie d’Enstone s’est en effet illustrée avec des performances solides. Pierre Gasly et Franco Colapinto ont tous deux intégré le top 10 lors des deux séances qualificatives du week-end, profitant notamment des évolutions apportées à l’A526.

À l’inverse, Lawson a dû se contenter de la 12e place sur la grille de départ, dans un week-end perturbé par un souci technique persistant.

"Notre problème de freinage est réapparu en qualifications, nous ne l’avions pas en essais libres," a expliqué le pilote Racing Bulls.

"Malheureusement, cela nous a littéralement pris par surprise dès le premier tour lancé. Mais en dehors de ça, la voiture était correcte et aujourd’hui, je pense que nous nous sommes qualifiés à notre place."

Le Néo-Zélandais estime toutefois que l’écart avec Alpine est significatif ce week-end.

"L’écart avec les Alpine est trop important. Ils ont fait un gros pas en avant ce week-end. Donc oui, il y a clairement un peu de travail à faire, mais je pense que nous avons maximisé ce que nous avions aujourd’hui."

Dans un peloton toujours très serré malgré l’écart grandissant avec les équipes de pointe, Alpine semble avoir pris un léger avantage en Floride. Une dynamique confirmée en course sprint, où Gasly a inscrit le dernier point en jeu.

Interrogé sur cette progression, Lawson admet avoir été pris de court : "Clairement, oui."

"Mais à nous de répliquer et repasser devant. Je pense que c’est comme ça que ça va se passer cette année. À chaque course, les équipes vont apporter des évolutions différentes, et c’est clairement une course au développement."

"Évidemment, nous allons beaucoup apprendre. Beaucoup d’équipes ont des choses intéressantes sur leurs voitures ce week-end que nous pouvons observer. Donc oui, je suis sûr que nous pouvons en tirer des leçons."

Arvid Lindblad n’a pas franchi la Q1, et après cette déception par rapport à son résultat de la veille, il explique que le manque de roulage dû au format de Sprint l’a empêché de progresser autant que ses adversaires.

"Ce n’était pas une séance facile, dès le premier tour je ne me sentais pas aussi à l’aise qu’en Qualification Sprint hier. Je manquais de roulage et en tant que débutant c’était difficile, j’ai réussi à sauver la situation hier mais c’était plus difficile aujourd’hui" a déclaré le Britannique.

"Le dernier tour, j’ai vu tout le monde bloqué dans le dernier virage pour préparer ses pneus et sa batterie, ce qui n’a pas aidé, mais on doit comprendre pourquoi c’était si difficile. On a fait quelques changements qui n’étaient peut-être pas bons, mais c’est facile à dire maintenant."