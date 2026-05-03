Lindblad ’manquait de roulage’ et termine 14e d’une course ’difficile’ à Miami

Arvid Lindblad a terminé 14e du Grand Prix de Miami, après une course difficile et anonyme dans le peloton. Le pilote Racing Bulls n’avait pas roulé lors du Sprint et a donc dû découvrir la gestion des pneus et des températures ce dimanche.

Il a donc engrangé de l’expérience au fil de la course, mais il n’a pas pu se rapprocher de la zone des points et n’en inscrit donc aucun, surtout après un début de course qui l’a pénalisé.

"On savait que ce ne serait pas facile, je manquais de kilomètres après avoir raté le Sprint. C’était difficile dans les premiers tours et dans le premier relais, je n’avais pas assez de grip avec les pneus mediums" a déclaré Lindblad.

"Dès que j’ai chaussé les pneus durs, c’était bien mieux. On va regarder ce qu’on peut faire mieux, ce n’est encore que le début de saison et je manque de kilométrage. Mais on va se pencher dessus avec l’équipe."

Le Britannique garde malgré tout une vision positive de ce début de saison, en dépit d’un manque de roulage qui a affecté plusieurs de ses week-ends. Cela lui permet de garder un regard satisfait sur ses débuts.

"J’essaie toujours de faire de mon mieux, quelles que soient les circonstances, mais c’est encore un week-end avec du roulage en moins je me suis retrouvé dos au mur. C’est comme ça, j’ai essayé de tirer le meilleur parti de la situation, mais ce n’était pas facile. On va tirer le positif et continuer à progresser."