Alonso : Newey n’a pas encore de ’grandes idées’ sur l’AMR25

L’arrivée d’Adrian Newey chez Aston Martin F1 est une grande nouvelle pour l’équipe, mais comme l’avait promis l’ingénieur, les effets n’arriveront peut-être pas immédiatement. C’est ce que confirme Fernando Alonso, qui rappelle que Newey va surtout travailler sur le projet 2026.

"Je n’en suis pas sûr. Je pense qu’il se concentre davantage sur la voiture de l’année prochaine" a-t-il déclaré. "Mais je suis sûr qu’il suit les courses et les réunions à l’usine, et il est évident qu’on ne peut pas s’éloigner complètement de la voiture de cette année."

"Je n’ai pas connaissance de grandes idées de la part d’Adrian pour la voiture de cette année car, comme je l’ai dit, il se concentre sur l’année prochaine. Mais je suis sûr qu’ici et là, il a des conversations pour essayer d’améliorer la voiture."

Cette progression à long terme est cruciale, comme l’explique le double champion du monde : "C’est normal en F1. Chaque fois qu’il y a un changement majeur de réglementation, la saison précédente est un peu mise en suspens pour beaucoup d’équipes."

"Si vous ne vous battez pas pour le championnat du monde, ce qui n’est le cas que de trois ou quatre équipes, pour le reste, c’est une saison au cours de laquelle vous essayez de préparer la suivante."

"Il ne s’agit donc pas seulement d’améliorer la voiture de cette année, mais tout en général, comme l’organisation, afin d’être prêt pour une meilleure opportunité. Donc oui, je pense que nous pourrions être à ce stade maintenant."

Alonso voit du potentiel pour la saison 2025 d’Aston Martin, avec ou sans Newey, mais s’attend aussi à devoir tout mettre bout à bout : "Il y a des points positifs, c’est certain, mais il y a aussi des choses à régler dans la voiture."

"Je pense que nous avons été plus compétitifs en Chine qu’en Australie, mais dans les deux courses, nous nous sommes battus pour les points, ce qui est plus ou moins la même situation que celle dans laquelle nous avons terminé l’année dernière à Abu Dhabi."

"La situation n’a pas beaucoup changé, mais les équipes sont plus proches les unes des autres. Nous devons donc optimiser tout ce qui concerne la voiture, les réglages, la stratégie - tout doit être parfait chaque week-end si nous voulons marquer des points et je pense que ce sera le cas jusqu’à la fin de la saison."

Le principal objectif pour Aston Martin cette année est de réussir à avoir une voiture plus cohérente et plus constante : "Nous essayons de nous attaquer à certaines des incohérences que nous avions l’année dernière, d’un circuit à l’autre, et même d’un tour à l’autre."

"Je pense que c’est mieux cette année. Je pense que nous avons une voiture en laquelle nous pouvons avoir plus confiance, et nous pouvons expérimenter un peu avec les réglages et obtenir les résultats que nous voulons."

"Mais les virages à faible vitesse restent probablement une faiblesse de la voiture de l’année dernière et de celle de cette année, et pour l’instant, en Australie, en Chine, le secteur 2 est correct. Je pense qu’ici, au Japon, le secteur 1 sera bon, mais ce sera un vrai test pour nous - peut-être Bahreïn ou Monaco ou ce genre de circuit."

"Ce championnat est très long, et nous l’avons vu l’année dernière, je pense qu’Alpine a commencé la saison en dernière position, et même nous les avons dépassés pendant les deux ou trois premières courses, et ils se battaient pour la sixième et la cinquième place à la fin de l’année. Alors oui, tout peut arriver."

"Sur 24 courses, nous devons terminer la saison en force. Les deux dernières années, nous avons bien commencé, puis nous avons pris du retard et nous avons fini la saison un peu moins compétitifs, d’une certaine manière."

"Nous voulons faire le contraire cette année et terminer la saison en force. Je reste persuadé que nous pouvons encore nous battre pour la cinquième place à la fin de l’année. Pour être dans cette position, nous devons nous améliorer, et c’est l’objectif."