Gasly est ’très déçu’ après un tonneau ’impressionnant’, Lawson n’a rien pu faire
La Racing Bulls a subi une avarie qui l’a empêchée de freiner
L’image d’une voiture en tonneaux est toujours inquiétante, et celle de Pierre Gasly en train de décoller sur la roue avant de Liam Lawson dans l’épingle à Miami, pour faire une vrille et atterrir à cheval sur les pneus n’était pas une exception.
Le pilote Alpine F1 est heureusement indemne, mais il ne cache pas sa frustration d’avoir manqué un bon résultat, alors qu’il avait fait le plus dur en gagnant des places au départ.
"Je suis juste déçu pour toute l’équipe, on sait qu’il y a de gros points à aller chercher aujourd’hui et ce n’est pas plaisant" a déclaré Gasly, avant de savoir pourquoi Lawson l’avait sorti. "Je ne vais pas faire plus de commentaires mais c’est sûr que je suis très déçu."
Le Français admet que faire un tonneau était impressionnant : "Je me suis retrouvé comme ça, ça ne m’était jamais arrivé dans une F1, c’était impressionnant. Je ne savais pas où j’allais finir et quand, donc ce n’était pas plaisant."
Lawson a donc confirmé que c’est un problème de boîte de vitesses qui l’a empêché de freiner et de prendre son virage, et a causé le harponnage de Gasly. Il a confirmé s’être excusé par la suite auprès du Français, qui aura surement apprécié savoir que ce n’était pas une erreur humaine.
"C’est nul pour tous les deux. Je suis arrivé dans le dernier virage, et quand j’ai freiné, j’ai perdu la boîte de vitesses et je me suis retrouvé au point mort, donc je n’ai pas pu freiner. Je n’avais jamais eu ça, c’est un gros souci et c’est ce qui nous a fait abandonner" a déclaré Lawson.
"J’avais pris un bon départ, j’ai gagné beaucoup de places, j’avais un bon équilibre, donc c’est frustrant, et c’est toujours décevant qu’un problème mécanique nous fasse abandonner."
Debriefing du GP de Miami
Retrouvez-nous ce lundi soir à 20h30 pour notre debriefing du Grand Prix sur Twitch.
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Alpine F1 Team
- Colapinto est ’fier’ d’une huitième place qui était ’le maximum’ possible à Miami
- Gasly est ’très déçu’ après un tonneau ’impressionnant’, Lawson n’a rien pu faire
- Double crash à Miami en vidéos : Gasly en tonneaux et Hadjar piégé dès le 6e tour
- Colapinto et Gasly en Q3, Alpine F1 est ’la cinquième force’ à Miami
- Gasly a signé ’le meilleur résultat possible’ lors du Sprint de Miami
Racing Bulls
- Lindblad ’manquait de roulage’ et termine 14e d’une course ’difficile’ à Miami
- Gasly est ’très déçu’ après un tonneau ’impressionnant’, Lawson n’a rien pu faire
- Après les qualifications, Lawson reconnaît les progrès d’Alpine F1 à Miami
- Lawson fustige la FIA après son élimination en SQ1
- Lawson et Lindblad attendent de voir ’en piste’ l’effet des changements sur le règlement