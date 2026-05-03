Gasly est ’très déçu’ après un tonneau ’impressionnant’, Lawson n’a rien pu faire

L’image d’une voiture en tonneaux est toujours inquiétante, et celle de Pierre Gasly en train de décoller sur la roue avant de Liam Lawson dans l’épingle à Miami, pour faire une vrille et atterrir à cheval sur les pneus n’était pas une exception.

Le pilote Alpine F1 est heureusement indemne, mais il ne cache pas sa frustration d’avoir manqué un bon résultat, alors qu’il avait fait le plus dur en gagnant des places au départ.

"Je suis juste déçu pour toute l’équipe, on sait qu’il y a de gros points à aller chercher aujourd’hui et ce n’est pas plaisant" a déclaré Gasly, avant de savoir pourquoi Lawson l’avait sorti. "Je ne vais pas faire plus de commentaires mais c’est sûr que je suis très déçu."

Le Français admet que faire un tonneau était impressionnant : "Je me suis retrouvé comme ça, ça ne m’était jamais arrivé dans une F1, c’était impressionnant. Je ne savais pas où j’allais finir et quand, donc ce n’était pas plaisant."

Lawson a donc confirmé que c’est un problème de boîte de vitesses qui l’a empêché de freiner et de prendre son virage, et a causé le harponnage de Gasly. Il a confirmé s’être excusé par la suite auprès du Français, qui aura surement apprécié savoir que ce n’était pas une erreur humaine.

"C’est nul pour tous les deux. Je suis arrivé dans le dernier virage, et quand j’ai freiné, j’ai perdu la boîte de vitesses et je me suis retrouvé au point mort, donc je n’ai pas pu freiner. Je n’avais jamais eu ça, c’est un gros souci et c’est ce qui nous a fait abandonner" a déclaré Lawson.

"J’avais pris un bon départ, j’ai gagné beaucoup de places, j’avais un bon équilibre, donc c’est frustrant, et c’est toujours décevant qu’un problème mécanique nous fasse abandonner."