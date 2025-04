Red Bull veut donner une voiture ’plus lente et plus prévisible’ à Tsunoda

Red Bull va potentiellement essayer de donner à Yuki Tsunoda une voiture moins rapide que celle de Max Verstappen, car la manière dont le quadruple champion du monde pousse sa F1 dans ses retranchements n’est pas tenable par ses équipiers. C’est ce qu’évoque

"Je pense que nous devons proposer une configuration différente" a déclaré Horner. "La capacité de Max à extraire des temps au tour de la voiture est unique et je pense que nous n’avons pas vu d’autre pilote capable de le faire de la même manière que Max."

"Il faut donner une voiture presque plus calme à celui qui est le partenaire du pilote pour lui donner une sensation plus stable et plus prévisible. Ce n’est pas nécessairement la voiture la plus rapide, mais c’est certainement une voiture qui inspire davantage confiance au pilote, quel qu’il soit."

Red Bull interdit purement et simplement les batailles entre ses pilotes : "Nos règles d’engagement sont très claires. Max est le pilote principal et le travail de Yuki est de le soutenir du mieux qu’il peut pour conserver le championnat des pilotes."

"La performance qu’il vient de réaliser lors de la dernière séance est exactement ce que nous voulons qu’il soit, c’est-à-dire qu’il soit en mesure de soutenir Max. Notre avantage, c’est que notre stratégie est très claire."

"Bien sûr, McLaren a deux pilotes qui se battent pour le championnat, ils vont théoriquement se prendre des points l’un à l’autre. C’est la même chose pour Ferrari, donc dans une lutte très serrée, il faut parfois soutenir son cheval."

Le Britannique reconnait que Red Bull ne facilite pas la tâche de ses deuxièmes pilotes, notamment parce que Verstappen est un adversaire redoutable en interne : "Être son coéquipier est sans doute la tâche la plus difficile en Formule 1."

"Sergio Pérez a fait du bon travail pendant quatre ans, dont trois ans en tant que coéquipier. Il a été deuxième au championnat des pilotes en 2023, troisième en 2022 et a réussi à gagner quelques courses très intéressantes."

"Nous cherchons toujours à créer la voiture la plus rapide, que ce soit en 2021, en 2022 ou en 2023, et bien sûr, l’année dernière a été beaucoup plus difficile. Mais Max est très clair sur ce qu’il attend de la voiture et, bien sûr, cela vous donnera toujours un meilleur retour si nous pouvons lui donner ce qu’il recherche."

Cette semaine, Helmut Marko a déclaré que la promotion de Yuki Tsunoda chez Red Bull avait été refusée par Adrian Newey après le Grand Prix du Mexique 2024 et l’accident du Japonais au départ. Un timing qui ne collait pas, puisqu’à ce moment-là, Newey avait déjà quitté Red Bull. Horner vient confirmer que l’ingénieur n’a joué aucun rôle et que Marko a simplement menti.

"Non, Adrian n’a pas été impliqué dans les décisions concernant les pilotes, en tout cas pour cette course. D’après les commentaires que j’ai vus, je pense qu’Helmut faisait référence à un incident survenu en 2022 à Silverstone. Adrian n’a pas participé à la sélection des pilotes pour cette année."