Susie Wolff s’agace des accusations contre Horner, qu’elle juge ’mauvaises pour l’image du sport’

Susie Wolff, directrice de la F1 Academy, regrette que Christian Horner ait été accusé de harcèlement, car cela a détérioré l’image du sport automobile et de la Formule 1. Selon elle, le personnage que jouait Horner dans sa rivalité avec son mari Toto Wolff, le directeur de Mercedes, était exagéré.

Mais Horner a été accusé de comportement inapproprié par son assistante chez Red Bull au début de l’année 2024. Selon elle, cela ruine les efforts qui ont été faits pour améliorer la place de la femme dans la monoplace au sein de la FIA.

Dans une interview accordée au Sunday Times, Susie Wolff a affirmé que Horner "jouait un rôle" pendant son mandat chez Red Bull. Elle a également déclaré que les accusations portées contre l’ancien directeur de l’écurie Red Bull "étaient mauvaises pour l’image du sport".

Elle salue l’engagement de Red Bull et Horner en F1 Academy, mais regrette que le Britannique ait été accusé de harcèlement, ce qui a détourné l’attention : "Christian soutenait la F1 Academy et je lui en serai toujours reconnaissante."

"C’est vraiment dommage pour le sport, tout ce drame qui a été créé autour de ces allégations. Nous avions pris un élan très positif avec la F1 Academy, puis tout a basculé et tout le monde a soudainement voulu m’interviewer à ce sujet."

"C’était quelqu’un qui jouait très bien son rôle. Mais je pense que cet incident n’était peut-être pas idéal pour l’image du sport et qu’il a montré que nous avions encore du travail à faire."

Susie Wolff a également confirmé que sa bataille judiciaire contre la FIA était toujours en cours. Cette décision fait suite à une brève enquête sur un éventuel conflit d’intérêts impliquant Susie Wolff et son mari, Toto Wolff, directeur de l’écurie Mercedes, fin 2023.

La FIA avait ouvert une enquête en décembre 2023 après la publication d’un article dans les médias selon lequel des concurrents avaient exprimé leurs inquiétudes quant au conflit d’intérêts que pouvait représenter la relation entre les Wolff.

L’enquête a été abandonnée 48 heures plus tard, après que neuf des dix écuries ont publié des communiqués identiques déclarant leur opposition à l’enquête et niant avoir déposé plainte.

Elle a ensuite affirmé qu’il n’y avait "toujours pas de transparence ni de responsabilité concernant la conduite de la FIA et de son personnel dans cette affaire".

"Je pense plus que jamais qu’il est important de se lever, de dénoncer les comportements inappropriés et de veiller à ce que les responsables rendent des comptes. Certains pensent peut-être que le silence les absout de toute responsabilité, mais ce n’est pas le cas."

Alors que la procédure est encore "en cours", elle a exprimé son agacement au Sunday Times : "J’ai refusé d’être traitée de cette manière. Cela a donné lieu à une multitude d’articles mettant en doute mon intégrité. Les gens peuvent avoir leur opinion sur la qualité de mon travail. Mais je ne tolérerai pas que l’on attaque mon intégrité."