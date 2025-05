Sauber s’habitue à des ’perspectives très différentes’ avant de devenir Audi F1

Jonathan Wheatley a quitté Red Bull l’année dernière, où il officiait en tant que directeur sportif. Il est désormais directeur de Sauber F1, et il s’habitue à la vie en Suisse, ainsi qu’à une équipe très différente. Cela l’oblige à composer avec des perspectives nouvelles, et à traiter des problématiques différentes.

"L’une est en Suisse, l’autre à Milton Keynes" a-t-il plaisanté lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les plus grandes différences entre Red Bull et Sauber lors d’un épisode du podcast de la Formule 1, Beyond The Grid. "C’est très, très différent."

"Cela me rappelle mon passage de Renault F1 à Red Bull en 2006. Il y a un grand esprit, mais des structures définies sur la façon dont une équipe de course fonctionne lorsqu’elle devient une grande équipe. La façon de penser d’une grande équipe par rapport à une équipe plus petite, et la stratégie globale pour les prochaines années, sont des perspectives très, très différentes."

"Ce que je dirais, c’est que le plus gros problème auquel nous sommes confrontés, c’est que les effectifs augmentent et que l’espace de bureau n’augmente pas. Il y a donc beaucoup de gens entassés dans de petits espaces pour le moment, mais un plan d’expansion est en cours.

"En fait, je suis en train de déménager et un plan est en place. Je pense que l’ambiance et l’aspect d’un campus seront un excellent message pour l’équipe. Cela montrera à l’équipe que c’est en train de se produire et que nous sommes sur la bonne voie."

Wheatley veut désormais recruter pour réussir à faire progresser Sauber, et prochainement Audi. Selon lui, ce n’est pas seulement un objectif de nombre d’employés, mais aussi une culture parmi les personnes recrutées.

"Je crois qu’une équipe est plus grande que le nombre de ses membres. Je crois sincèrement que si l’équipe a la bonne attitude mentale, s’il y a la bonne énergie, si la culture est correcte, vous pouvez réaliser des choses incroyables et vous pouvez surpasser les performances. J’ai adoré travailler dans ces équipes."

"J’ai travaillé dans des équipes où cela se passe absolument tous les jours et là où nous sommes chez Sauber, nous devons nous assurer que cela se passe dans tous les départements, tous les jours. Tout le monde se serre les coudes pour former une seule équipe. C’est pourquoi ces transformations ne se font pas en six ou huit mois. Il faut des années pour que cela se produise."