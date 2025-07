Sauber ouvre un centre en Angleterre pour sa transition vers Audi F1

Sauber a annoncé l’ouverture d’un tout nouveau centre en Angleterre, à Bicester. Cette nouvelle infrastructure permettra aux ingénieurs d’effectuer la transition vers Audi F1 dans ce Technology Centre qui sera présent dans le tout nouveau campus de Bicester Motion.

Celui-ci dispose d’une surface de 179 hectare dans la Motorsport Valley où se trouvent toutes les autres équipes, et Sauber espère y recruter des ingénieurs et former une entité cohérente pour soutenir à la fois l’usine châssis de Hinwil et celle des moteurs à Neubourg en Allemagne.

"L’ouverture du Sauber Motorsport Technology Centre à Bicester Motion est une étape importante alors que nous nous préparons à l’arrivée d’Audi en Formule 1" a déclaré Mattia Binotto, qui est à la tête du projet Audi F1.

"Cette installation nous permettra de puiser dans le vivier de talents de la Motorsport Valley et de renforcer encore nos capacités techniques tout en faisant partie d’un cluster florissant à Bicester Motion où l’on vit et respire le sport automobile. Le soutien qu’il apportera à Hinwil sera important pour notre réussite à long terme."

Daniel Geoghegan, PDG de Bicester Motion, est ravi d’avoir Sauber F1 parmi les clients de son nouveau campus : "Nous accueillons chaleureusement Sauber Motorsport dans ce qui est une étape passionnante de sa transformation en Audi F1 avant la saison de F1 de l’année prochaine."

"Nous sommes ravis que Bicester Motion ait été choisi comme base britannique, en lien avec leurs opérations suisses et allemandes, pour soutenir leur vision de la durabilité, de l’innovation et de la performance maximale dans le sport automobile."

"Ils rejoignent de nombreuses autres entreprises pionnières dans les domaines de l’automobile et de l’aviation, ainsi que Motorsport UK, l’organe directeur de cette grande industrie, qui est déjà basé ici. Nous sommes impatients de voir leur équipe se développer et leur transformation se poursuivre sur la piste et en dehors."