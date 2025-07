Alpine F1 confirme que Colapinto est maintenu pour Silverstone

Alpine F1 Team fera un court déplacement cette semaine en se rendant sur le Circuit de Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2025.

"Pierre Gasly et Franco Colapinto y disputeront la douzième manche de la saison 2025 du Championnat du Monde de Formule 1," annonce le communiqué envoyé il y a quelques minutes.

C’est donc la confirmation pour l’Argentin que sa pige continue alors que des rumeurs en Autriche évoquaient un possible remplacement dès cette course, Flavio Briatore n’étant pas très content de lui. Le nom de Valtteri Bottas rode toujours toutefois autour de ce baquet.

Pour l’équipe ce sera aussi la course à domicile de l’usine d’Enstone. Depuis sa création sous le nom Toleman en 1982, l’écurie est implantée au Royaume-Uni et a rejoint les installations ultramodernes d’Enstone en 1992. Niché à la lisière de la charmante campagne des Cotswolds dans l’Oxfordshire, le site est devenu indissociable de l’équipe et n’a cessé d’évoluer avec le développement de ce sport innovant.

Enstone est le centre des activités châssis d’Alpine Formula One Team. La majeure partie de la conception et de la fabrication de l’A525 y a lieu, tout comme le développement et l’intégration des boîtes de vitesses et de l’électronique, sans oublier la R&D. Enstone dispose également d’une soufflerie, d’une installation CFD, d’un simulateur, de bureaux d’ingénierie et d’une salle des opérations tout en étant le quartier général de l’équipe de course.

"L’Autriche était une course très frustrante pour toute l’équipe. Nous avons beaucoup de choses à étudier et à analyser après un dimanche après-midi extrêmement compliqué, à l’issue duquel nous avons encore perdu du terrain sur nos rivaux," commente Pierre Gasly.

"Le point positif était notre rythme en qualifications, où nous sommes passés confortablement en Q3. Cependant, nous devons comprendre comment améliorer nos performances pour atteindre le même niveau en course. Nous nous concentrons désormais sur l’épreuve à domicile d’Enstone, qui se trouve tout près de Silverstone."

"Le Grand Prix de Grande-Bretagne est toujours un événement exceptionnel avec une énorme affluence. C’est un circuit historique pour la Formule 1, avec des virages emblématiques, avec Copse, l’enchaînement Maggotts-Becketts, et Stowe. Cela en fait l’un de mes tracés préférés de la saison. Je sais qu’il y aura beaucoup de membres de l’équipe en tribune. Ils pourront voir le fruit de leurs efforts en piste tout le week-end et j’aimerais leur offrir une belle prestation en retour."

Pour Franco Colapinto, qui fera donc une 6e course pour Alpine F1, "le week-end en Autriche était riche en défis. Nous avons fait de bons pas en avant entre les essais libres et les qualifications, mais la grille est tellement serrée que le moindre détail compte et nous avons manqué de réussite pour sortir de la Q2. En course, nous avons souffert avec l’équilibre de la voiture, nous avons perdu du temps avec quelques contacts, et nous avons finalement dû nous contenter de la quinzième place."

"J’ai hâte d’être en piste à Silverstone, où j’avais fait mes débuts en Grand Prix en disputant les EL1 l’an dernier. C’est un circuit mythique du calendrier de la Formule 1 et je suis sûr que tous les pilotes l’attendent avec impatience pour ses vitesses élevées et ses virages emblématiques. C’est la manche à domicile de l’écurie avec l’usine d’Enstone toute proche, donc c’est aussi agréable de passer du temps avec l’équipe au cœur de cet enchaînement de deux courses. Nous prenons les courses les unes après les autres et nous continuons à travailler dur ensemble pour progresser chaque week-end."