Vowles n’est pas d’accord avec Leclerc au sujet des F1 2026

Récemment, Charles Leclerc a révélé que les voitures 2026 n’étaient pas agréables à piloter sur le simulateur. James Vowles, le directeur de Williams F1, pense qu’il s’agit juste de s’adapter aux demandes de la nouvelle réglementation, comme les pilotes ont eu à le faire pour la génération actuelle de voitures, qui était victime de marsouinage.

"Il y a eu un changement de style de conduite à faire" a déclaré Vowles. "Mais c’est comme tout, il faut changer le style de conduite pour s’adapter à ces voitures. Personne n’a vraiment envie de faire le kangourou sur le terrain, et pourtant, la formule actuelle est une très bonne série de courses, pour ce qu’elle vaut."

Selon Vowles, c’est aussi parce que Ferrari n’en est qu’à ses débuts du travail sur 2026 qu’elle subit cela, et il en profite pour glisser que Williams est plus avancée sur sa préparation : "Il est sûrement juste de dire que nous sommes avancés par rapport à d’autres équipes en ce qui concerne ce que nous faisons, et ’ça s’améliore’ est le commentaire que j’ai fait à Charles."

"Cela nous donne en quelque sorte une indication de l’état d’avancement de leur cycle. En fait, je ne pense pas du tout que la formule pour l’année prochaine soit mauvaise. Je pense qu’elle est différente."

En revanche, le Britannique admet que l’exploitation de l’aérodynamique active sera délicate : "Je pense qu’il y a du travail à faire, parce que je suis un peu préoccupé par la façon dont nous obtenons la différenciation en termes de dépassement. Il y a des choses très détaillées que nous allons régler."

"Par exemple, est-ce qu’on fonctionne en mode ligne droite sur le mouillé ? Cela n’a pas l’air très excitant ou important, mais pour l’expliquer, nous allons faire rouler les voitures basses, et si vous économisez le mode ligne droite et que ça sèche, vous allez simplement user l’avant de la voiture."

"Il y a donc quelques détails que nous devons régler, mais nous le ferons. Mais en fait, une fois que vous avez franchi l’obstacle, il y a de bonnes choses qui sortent de l’autre côté. Elles ne sont tout simplement pas là pour l’instant, alors j’attends avec impatience l’année prochaine, pas l’autre tour."