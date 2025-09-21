Sainz et Lawson veulent suivre Verstappen et ’résister’ aux Mercedes et McLaren F1

Max Verstappen a signé la pole position du Grand Prix d’Azerbaïdjan au terme d’une qualification folle hier, et le pilote Red Bull sait qu’avec Carlos Sainz à ses côtés et une deuxième ligne composée de Liam Lawson et Andrea Kimi Antonelli, il pourrait être favori pour la course.

Néanmoins, le Néerlandais est prudent car la gestion des pneumatiques est très difficile à Bakou, et il s’interroge sur la tenue de ceux-ci durant les 51 tours que compte la course.

"Difficile à dire pour l’instant. Bien sûr, c’est une bonne position de départ. Nous devons simplement essayer de faire notre propre course, pour être honnête. Espérons que la voiture ménage ses pneus, que nous puissions en prendre soin, et partir de là" a déclaré Verstappen.

Carlos Sainz était ravi d’avoir atteint la première ligne, sa meilleure qualification avec Williams et la meilleure qualification pour l’équipe depuis le Grand Prix de Belgique 2021. Pourtant, le week-end n’avait pas commencé sous les meilleurs auspices.

"Ce week-end n’a pas été des plus faciles pour moi. J’ai eu du mal avec les freins. Avec cette voiture, nous avons quelques problèmes de freinage sur certains circuits exigeants comme celui du Canada et ici. Mais lors des qualifications, je me sentais bien" se félicite Sainz.

"Et surtout, nous avons réussi à maintenir la voiture à un niveau constant tout au long du week-end. Chaque fois qu’il y avait une chance de faire un tour complet, ce qui n’était pas souvent le cas car je pense avoir fait trois ou quatre tours au total lors des qualifications, compte tenu des drapeaux rouges, le tour était bon."

"Depuis la deuxième place, nous allons essayer de rester constants, voir le rythme de la voiture par rapport à chacun des leaders qui vont essayer de passer. Mais si vous regardez nos longs runs d’hier, nous étions en fait assez rapides. J’ai donc bon espoir que nous puissions y arriver en course."

Sainz n’est pas étonné par sa performance.

"Je me suis déjà retrouvé en première ligne à plusieurs reprises, c’est peut-être pour cela que je suis moins enthousiaste que je ne devrais l’être. À mon avis, c’est là que je mérite d’être et où l’équipe devrait être. Mais je ne veux pas que ce soit une question de qualifications folles, mais plutôt la place de Williams dans le futur. Je suis venu chez Williams pour les ramener au sommet. Maintenant, il faut apprendre, y compris pour l’année prochaine."

Une bonne nouvelle pour Lawson en vue de 2026 ?

Liam Lawson était l’autre invité surprise du top 3 en qualifications, et le pilote Racing Bulls reconnait que pour lui aussi, comme pour Sainz, l’objectif sera de résister aux Mercedes et aux McLaren derrière lui.

"C’est vraiment difficile à dire. Évidemment, nous aimerions rester où nous sommes, mais nous sommes conscients des concurrents que nous avons et nous savons qu’il y a des gars plus rapides derrière nous" a déclaré Lawson.

"Nous allons donc essayer de prendre un bon départ, c’est la première chose à faire. Je pense que notre rythme sur la longue distance était correct, mais honnêtement, quand les conditions sont aussi venteuses qu’hier, cela change tout. Donc, oui, nous verrons bien."

Helmut Marko a récemment déclaré que les choix des pilotes pour 2026 chez Racing Bulls arriveraient bientôt, mais Lawson ne pense pas assurer son avenir sur cette seule qualification : "Bien sûr, c’est bien d’avoir ces résultats. Pour moi personnellement, ça a été difficile, surtout cette année, surtout en début de saison."

"J’ai eu beaucoup de problèmes en début d’année qui ont rendu les qualifications plus difficiles, et ce n’était certainement pas mon point fort. C’est donc très important pour moi. Évidemment, ces performances m’aident, mais j’ai besoin de le faire plus d’une fois. Je dois rester constant, et les points sont également plus importants en course."