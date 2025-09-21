Un podium le dimanche ou une victoire au Sprint ? Les pilotes donnent leur préférence

La F1 pourrait augmenter son nombre de Sprints en 2027, alors que Liberty Media veut capitaliser sur les audiences du vendredi et du samedi. Cela offrirait des week-ends plus intenses pour les pilotes, qui ne sont pas opposés à cela.

Ils ont été interrogés également sur leur préférence entre l’idée de faire un podium le dimanche ou de gagner le samedi. Et si Andrea Kimi Antonelli n’a pas de préférence, il confirme qu’il apprécie le format des week-ends de Sprint.

"Je trouve les week-ends de Sprint très excitants, car en tant que pilote, c’est un défi : une seule séance d’essais libres, puis directement les qualifications. Le défi consiste à atteindre ses limites et à comprendre jusqu’où on peut pousser" note Antonelli.

"En une seule séance d’essais libres, il faut rassembler énormément d’informations, tant pour les qualifications que pour la course. Même si le Sprint a lieu après, on essaie quand même d’apprendre des choses de ce côté-là aussi."

"C’est assez intense, très stimulant, et c’est bien. C’est passionnant. Le week-end est très actif, vous n’avez qu’une seule séance d’essais libres, puis soit les qualifications, soit le Sprint, puis la course principale."

"C’est très amusant, j’ai beaucoup apprécié les week-ends de Sprint cette année, donc je ne serais pas contre en avoir davantage à l’avenir. Et pour répondre à votre dernière question, j’aime les deux, pour être honnête, et pas seulement l’un d’entre eux. Gagner le samedi ou un podium le dimanche, c’est top ! Mais à choisir, plutôt un podium évidemment."

Lance Stroll est également un amateur des week-ends de Sprint, et il confirme qu’il aimerait en avoir davantage lors de la saison, car ces week-ends sont plus intéressants pour les pilotes selon lui.

"J’aime les week-ends de Sprint. Chaque fois que vous montez dans la voiture, il y a quelque chose à gagner, ce qui rend les week-ends très excitants pour les équipes, les pilotes et les fans. Il y a beaucoup plus d’action pendant ces trois jours" a déclaré Stroll.

"J’aimais bien la façon dont cela se passait il y a quelques années, lorsque le parc fermé était fermé après la première séance d’essais libres, car on voyait souvent les équipes réussir ou échouer, ce qui bouleversait beaucoup la grille de départ."

"Alors qu’aujourd’hui, lors d’un week-end normal, même avec la réouverture du parc fermé, on voit beaucoup d’équipes régler leur voiture pour les qualifications et la course, puis tout le monde termine plus ou moins dans le même ordre."

"Quand on a moins de temps pour travailler sur les voitures, on voit parfois des équipes réussir, d’autres échouer, et cela bouleverse le classement, ce qui rend les choses passionnantes.

"J’aimerais voir plus d’épreuves de Sprint. Et même pour les épreuves principales, le fait d’avoir trois séances d’essais donne à tout le monde beaucoup de temps pour prendre des décisions et faire fonctionner la voiture à la perfection."

"Ce serait intéressant d’avoir un peu moins de temps et de voir ce que tout le monde peut faire. Podium ou victoire au Sprint ? Je suis d’accord avec Kimi : c’est toujours agréable d’être sur le podium."

Liam Lawson rejoint l’avis de ses camarades et apprécie les week-ends de Sprint. De fait, le pilote Racing Bulls ne serait pas opposé à l’idée d’en avoir davantage : "Je suis d’accord. Avoir plus de week-ends de sprint est plus excitant."

"Comme l’a dit Lance, avec les sprints, presque chaque fois que vous montez dans la voiture, vous êtes en compétition. Les EL1 restent une séance d’essais, mais elle sert à préparer les qualifications, et vous devez tout faire le plus rapidement possible."

"C’est passionnant. Vous avez également deux chances de courir ; en tant que pilotes, nous adorons courir, et cela peut être très excitant tout au long du week-end, donc cela ne me dérangerait pas d’en voir davantage. Podium en course ou victoire au Sprint ? Pourquoi pas les deux ?"

Il pense en revanche qu’il faudrait les ajouter avec parcimonie : "Je ne sais pas. Pour commencer, peut-être plus. Je ne sais pas si c’est prêt pour toute une saison comme ça, mais au moins, plus serait un bon début, je pense. Peut-être que moins d’essais ou quelque chose comme ça pourrait être bien aussi."