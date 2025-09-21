Williams F1 : Vowles reprend le volant d’une GT3
Le directeur d’équipe s’est remis au pilotage
Le directeur de l’écurie Williams F1, James Vowles, a passé le dernier week-end au volant d’une GT3, s’éloignant ainsi de ses fonctions habituelles d’ancien ingénieur et actuel dirigeant.
Vowles a participé à un test de deux jours en Espagne, sur le circuit de Navarra, au volant d’une McLaren 720S GT3 Evo avec la structure Garage59.
Il a qualifié ces deux jours de "fantastiques".
"Le temps était principalement sec et le circuit très technique. C’était formidable de retrouver une équipe avec laquelle j’ai une longue histoire."
Il a avoué avoir été "rouillé" au début après "quelques années" loin du cockpit.
"Mais je suis très satisfait du résultat obtenu après deux jours d’essais."
Parmi les performances les plus remarquables de Vowles au volant, on peut citer l’Asian Le Mans Series 2022 et ses précédentes participations à des programmes de type GT3 et GT4.
À propos de son retour au volant en Espagne, il a conclu : "J’ai dû mettre de côté la plupart de mes connaissances techniques et me concentrer sur la conduite, et j’ai adoré chaque seconde."
