Russell ’comprend’ que Verstappen veuille quitter la F1 mais pointe une ’frustration’ liée à la RB22

Max Verstappen a déclaré lors du Grand Prix du Japon qu’il mettait en doute son avenir en F1 à cause du comportement des voitures avec le nouveau règlement technique. Le pilote Red Bull n’aime pas ces voitures, et la RB22 est en plus difficile à piloter.

George Russell, qui a par le passé entretenu une relation difficile avec Verstappen, ne pense pas que la Formule 1 souffrira en tant qu’institution d’un possible départ du Néerlandais, mais espère qu’il voudra encore rester sur la grille.

"La Formule 1 est plus grande que n’importe quel pilote, mais on ne voudrait pas perdre Max, car je pense que nous aimons tous courir contre lui" a déclaré Russell, qui comprend toutefois l’envie d’ailleurs de son rival. "On pourrait comprendre qu’il reste, tout comme on pourrait comprendre qu’il parte."

Le pilote Mercedes F1 pense que les plaintes de Verstappen sont aussi influencées par le fait que l’équipe Red Bull du pilote néerlandais n’a pas commencé la saison avec une voiture compétitive.

"Je n’aimais pas piloter la voiture de 2022 quand elle faisait du marsouinage, ce qui détruisait le dos de tout le monde. La voiture était grosse, elle était lourde. Dans les virages à haute vitesse, ce n’était pas très agréable à piloter. Mais il n’avait pas les mêmes plaintes, parce qu’il gagnait."

"Maintenant, les plaintes qu’il a actuellement sont différentes des plaintes de Mercedes, Ferrari et McLaren, parce que nous sommes en tête de grille. C’est tout à fait naturel, et on comprend et reconnaît sa frustration."

Russell pense également que le succès de Verstappen est également un facteur important dans sa réflexion, et il comprend qu’il veuille relever le défi des 24H du Nürburgring et de la Nordschleife, après avoir remporté quatre titres.

"Il a accompli ce dont la plupart des pilotes rêvent, à savoir gagner un championnat. Il en a quatre. Il n’y a plus vraiment grand-chose d’autre à accomplir pour lui en Formule 1. Il a coché toutes les cases."

"Peut-être qu’il peut chasser les records. Mais en le connaissant comme je le fais, et en connaissant les pilotes qui ont gagné ou accompli des choses similaires, à un moment donné, vous voulez faire ce qui vous donne le sourire."

"Je peux tout à fait comprendre pourquoi piloter sur la Nordschleife lui donne le sourire. J’ai parcouru des centaines de tours dessus sur le simulateur. Et j’adorerais avoir cette chance d’aller courir sur la Nordschleife."

"Mais mon objectif maintenant est de devenir champion du monde de Formule 1. Si j’en avais quatre à mon actif, je ferais probablement la même chose, donc il est à une étape très différente de sa carrière."

Alors que des rumeurs font de nouveau état de discussions entre Verstappen et Mercedes, Russell ne s’inquiète pas pour son avenir, ni pour les objectifs chiffrés qui régissent son contrat : "C’est assez simple : vous atteignez les objectifs chiffrés et vous passez à la suite. Je serai là l’année prochaine avec l’équipe."

"Il n’y a pas grand-chose de plus à dire. C’est un accord pluriannuel, sur de nombreuses années. Et souvent, dans beaucoup de ces contrats, même si les objectifs ne sont pas atteints, si tout le monde est satisfait, on continue. Mais comme je l’ai dit, les objectifs seront très probablement atteints."