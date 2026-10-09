Réforme du plafond budgétaire de la F1 : Red Bull pourrait faire basculer le vote selon Vowles

James Vowles mène une offensive pour modifier les règles financières de la Formule 1 et permettre aux écuries les moins bien équipées de combler leur retard sur les quatre équipes dominantes du championnat. Le directeur de Williams estime que le plafond budgétaire, censé rapprocher les performances, a paradoxalement figé les avantages acquis par les structures les plus riches avant son introduction. Convaincu de disposer d’un soutien important, il espère obtenir une réforme dès 2027 lors de la prochaine réunion de la Commission F1. Mais pour atteindre la majorité nécessaire, l’attitude de Red Bull et de son écurie sœur Racing Bulls pourrait s’avérer décisive.

Introduit pour limiter l’escalade des dépenses et favoriser une compétition plus équilibrée, le plafond budgétaire fait aujourd’hui l’objet de critiques de la part de James Vowles.

Le patron de Williams considère que les restrictions financières actuelles empêchent certaines écuries de réaliser les investissements nécessaires pour rivaliser durablement avec les quatre principales forces du plateau.

Son constat repose sur une différence fondamentale : les grandes équipes ont pu développer leurs infrastructures pendant des années sans subir les contraintes actuelles, tandis que celles qui accusent un retard doivent désormais financer leur modernisation dans un cadre beaucoup plus restrictif.

Vowles souhaite donc introduire dans le règlement financier un mécanisme de rattrapage fondé sur les points inscrits au championnat des constructeurs.

L’idée serait d’accorder davantage de liberté d’investissement aux équipes les moins performantes, afin qu’elles puissent moderniser leurs installations et réduire progressivement l’écart avec les structures les mieux équipées.

Le problème identifié par Vowles concerne notamment le traitement comptable des investissements dans les infrastructures.

Si les dépenses d’investissement, ou CapEx, permettent d’acquérir de nouveaux équipements et de moderniser les installations, leur amortissement pèse ensuite sur les budgets de fonctionnement et de développement soumis au plafond.

Une équipe qui doit rattraper un retard important se retrouve donc pénalisée pendant plusieurs années, alors que ses concurrentes ayant investi avant l’introduction du plafond budgétaire n’ont plus à supporter les mêmes charges.

Vowles estime que Williams aurait besoin d’environ 200 millions de dollars d’investissements pour disposer d’installations comparables à celles des meilleures écuries.

Répartie sur dix ans, cette somme représenterait une charge d’amortissement annuelle de 20 millions de dollars, qui viendrait réduire les ressources disponibles pour développer la monoplace et financer le personnel.

"Je pourrais consacrer l’intégralité de mon budget de fonctionnement d’une année aux installations dont j’ai besoin. Cela représente 200 millions de dollars, c’est ce qui me manque actuellement," explique Volwes à Singapour, lors d’une conférence spéciale au sujet de son idée.

"Cela signifie que, chaque année pendant dix ans, je subirais une charge supplémentaire de 20 millions de dollars pour rattraper mes concurrents, qui n’ont pas besoin d’investir autant que moi. Ce n’est pas une compétition équitable."

Vowles affirme que ses arguments sont compris par les interlocuteurs avec lesquels il a discuté, y compris au sein d’autres écuries. Selon lui, le système actuel ne récompense pas uniquement la qualité du travail réalisé aujourd’hui, mais surtout les investissements effectués plusieurs années auparavant.

"Tous ceux avec qui j’en ai parlé peuvent le comprendre, parce qu’au fond, même si je présente les choses sous l’angle d’une compétition inéquitable, où nous ne disposons pas des mêmes outils, ce n’est pas une méritocratie."

"En réalité, nous avons créé un championnat avec un équilibrage des performances inversé. Les investissements que vous avez réalisés il y a sept ans déterminent votre niveau de compétitivité aujourd’hui, et ce n’est pas ce que nous devrions faire."

"Le soutien a réellement été présent, indépendamment des discussions avec les différentes personnes, parce que tout le monde comprend que notre sport se porterait mieux s’il devenait véritablement une méritocratie."

"Cela dit, il sera toujours difficile pour une équipe qui possède actuellement ces infrastructures d’accepter que sa position soit affaiblie."

Le Britannique se montre malgré tout optimiste quant aux chances de réunir suffisamment de voix.

"Ce que je peux dire, c’est que je pense que nous avons déjà le nombre de voix nécessaire. Mais il ne s’agit pas seulement de cela. Il s’agit surtout de trouver la bonne solution pour le sport à long terme, afin de parvenir là où nous devons être."

Pour défendre sa position, le directeur de Williams s’appuie également sur l’évolution des résultats sportifs depuis l’introduction du plafond budgétaire.

Il estime que les performances auraient dû progressivement se resserrer, mais que les statistiques montrent au contraire une concentration accrue des résultats entre les mains des quatre meilleures équipes.

"En matière d’équité sportive, nous n’y sommes pas. Ce que nous avons figé, ce sont les investissements réalisés il y a sept ans, et cela nous fait aujourd’hui énormément de mal."

"L’autre aspect, c’est l’avantage concurrentiel. Les écarts entre les équipes devraient se réduire, mais ce n’est pas le cas. Vous n’avez pas besoin d’utiliser mes statistiques."

"Vous pouvez aller vérifier tout cela. Les cinq ou six dernières équipes, selon la manière dont vous les comptez, marquent désormais moins de points. Les quatre premières en marquent davantage depuis l’introduction du plafond budgétaire qu’avant."

"Cela vous montre systématiquement que nous allons dans la mauvaise direction. Vous n’avez pas besoin de me croire sur parole."

Il cite également la rareté des victoires remportées par des équipes extérieures au groupe des quatre principales forces du championnat.

"Une autre statistique : il n’y a eu qu’une seule victoire d’une équipe ne faisant pas partie des quatre premières au cours des 130 derniers Grands Prix."

Vowles fait ici référence au succès d’Esteban Ocon lors du Grand Prix de Hongrie 2021, remporté avec Alpine. Le constat serait similaire concernant les podiums.

"Auparavant, avant le plafond budgétaire, un pilote ne faisant pas partie des quatre meilleures équipes montait sur le podium dans 10 % des cas. Aujourd’hui, c’est 5 %."

"Peu importe la statistique que vous choisissez, vous constaterez que nous avons aggravé la situation. Pourquoi l’avons-nous aggravée ?"

"Ce que nous avons fait, c’est figer les investissements réalisés auparavant, puis le plafond budgétaire est arrivé en disant que vous ne pouviez plus investir. Vous êtes bloqués."

Vowles rappelle que les dépenses d’investissement avaient été particulièrement limitées lors des premières années du dispositif.

"C’était 36 millions de dollars de dépenses d’investissement au total sur toute cette période, qui était finalement de cinq ans, je crois. Franchement, vous dépensez davantage que cela simplement pour remplacer vos machines-outils. Donc ce n’est rien."

Williams paierait ses pièces jusqu’à 30 % plus cher que les meilleures équipes

Les conséquences de ce retard industriel ne se limitent pas aux investissements nécessaires pour moderniser les installations.

Vowles explique que les méthodes de fabrication et les équipements vieillissants de Williams entraînent également des coûts de production supérieurs à ceux de ses principaux concurrents.

"Ce n’est plus un problème aujourd’hui, et vous pouvez investir ce que vous voulez en dépenses d’investissement, mais vous devrez supporter la charge d’amortissement dans le plafond budgétaire. Et chez nous, l’amortissement s’étale généralement sur cinq à dix ans."

"Donc, si je prends les équipements dont j’ai besoin, et ce chiffre va vous choquer, je pourrais consacrer l’intégralité de mon budget de fonctionnement annuel aux installations nécessaires. Cela représente 200 millions de dollars."

"C’est ce qui me manque actuellement, et cela signifie que, pendant dix ans, je subirais chaque année une charge supplémentaire de 20 millions de dollars par rapport à mes concurrents. Ce n’est pas une compétition équitable. Je ne demande pas de traitement de faveur."

Les difficultés de Williams sont devenues particulièrement visibles à l’occasion du changement de réglementation technique de 2026. L’équipe a dû produire un nombre considérable de nouvelles pièces dans des délais serrés, ce qui a exposé les faiblesses de ses installations et de ses processus industriels.

"Ce qui a vraiment accentué le problème, c’est que j’ai dû traverser un changement de réglementation avec Williams. Et c’est un changement réglementaire très important, mais il a fallu passer par là pour mesurer pleinement l’ampleur de notre retard."

"Parce qu’actuellement, et je vais encore employer des mots assez durs, nous payons davantage."

"J’ai donné un chiffre. Nous payons environ 25 à 30 % de plus que la meilleure équipe pour des pièces qui arrivent environ quatre semaines plus tard. Voilà la situation actuelle."

"Et cela a été particulièrement visible cet hiver, lorsque vous essayez de produire 55 000 de ces composants en une seule fois."

Le Britannique estime que cette difficulté pourrait s’atténuer avec la stabilisation de la réglementation, mais il refuse d’attendre le prochain bouleversement technique pour agir.

"Sur une année, et même l’année prochaine, cela vous pénalisera moins. Mais l’une des principales raisons pour lesquelles je prends la parole maintenant, c’est que nous discutons d’un autre changement réglementaire majeur pour 2030 ou 2031, quelle que soit la date de son entrée en vigueur."

Vowles souligne qu’une autorisation d’investir davantage ne suffirait pas à résoudre immédiatement les problèmes.

"Même si quelqu’un me disait aujourd’hui : voilà, vous avez la possibilité de dépenser 150 millions de dollars, vous ne pouvez pas tout acheter et tout installer en une semaine."

"Il faut des années pour mettre cela en place. Et ce que j’essaie de faire, c’est de m’assurer qu’à l’approche du prochain changement réglementaire, nous modifions réellement la manière dont notre sport fonctionne."

Une réforme possible dès 2027, Red Bull pourrait décider du calendrier

Après plusieurs semaines de discussions en coulisses, la proposition portée par Williams doit être examinée lors de la prochaine réunion de la Commission F1, prévue le mois prochain. Vowles s’attend à ce qu’un vote soit organisé à cette occasion.

Pour une entrée en vigueur dès 2027, la réforme devrait recueillir le soutien d’au moins six des onze écuries actuellement engagées. En revanche, quatre voix suffiraient pour permettre une modification applicable à partir de 2028.

Selon les informations déjà rapportées cette semaine, Williams bénéficierait du soutien de quatre autres équipes : Cadillac, Aston Martin, Audi et Alpine.

Cela porterait le total à cinq écuries favorables au principe d’un mécanisme de rattrapage, soit une voix de moins que le seuil nécessaire pour une application dès la saison prochaine.

Haas serait opposée à une modification, considérant que le système actuel fonctionne conformément à ses objectifs. Dans ce contexte, Racing Bulls pourrait jouer un rôle décisif. La position de l’écurie italienne devrait notamment dépendre de celle de Red Bull, sa structure sœur.

Vowles considère qu’il existe une possibilité de convaincre le groupe autrichien, qui pourrait lui-même bénéficier d’une plus grande liberté d’investissement dans Racing Bulls.

Interrogé sur les soutiens dont il dispose et sur l’importance du vote de Red Bull, le directeur de Williams a détaillé les deux possibilités qui s’offrent à lui.

"Il y a deux approches possibles. Vous pouvez soit intégrer cela au prochain règlement, l’année prochaine, soit l’intégrer au règlement de l’année suivante, ce qui ne nécessite que quatre voix."

"Vos investissements mettent de toute façon un certain temps à produire leurs effets, et ma situation idéale serait de l’introduire dès l’année prochaine, afin de savoir à quoi vous attendre."

"Mais il existe une manière de régler cela avec le nombre de voix actuellement disponibles."

Le patron de Williams estime que Red Bull pourrait avoir un intérêt direct à soutenir sa proposition.

"Je pense réellement que Red Bull peut être sensible à cet argument. Ils ont la possibilité d’investir dans leur écurie sœur, les valorisations des équipes augmentent, alors pourquoi ne voudriez-vous pas qu’elle soit plus compétitive, avec davantage d’outils à sa disposition ?"

"Mais nous n’avons pas encore eu cette conversation précise."

Les trois autres membres du groupe des quatre meilleures équipes devraient se montrer moins enthousiastes à l’idée de faciliter le rattrapage de leurs concurrents.

Vowles estime néanmoins qu’il existe une certaine compréhension des déséquilibres actuels, ce qui pourrait contribuer à faire progresser le dossier.

La FIA et la F1 seraient favorables au principe

Au-delà des votes des écuries, toute modification du règlement financier devra également obtenir l’accord des instances dirigeantes.

La FIA et la direction de la Formule 1 devront donc se prononcer en faveur de la réforme pour qu’elle puisse être adoptée. Sur ce point, Vowles se montre particulièrement confiant.

Interrogé sur le soutien de la FIA et de la F1, il affirme que les deux organisations partagent sa volonté de rééquilibrer les possibilités d’investissement entre les équipes.

"Oui, parce que c’est dans l’intérêt sportif de la discipline… Elles sont totalement alignées sur le fait que c’est la direction à prendre."