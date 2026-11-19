Oscar Piastri sera pénalisé de dix positions sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas ce week-end, et il reconnait qu’il ne sera pas simple de compenser cette sanction en course. Cependant, le pilote McLaren F1 se veut confiant et pense que les longues lignes droites, couplées à un moteur neuf, pourraient l’aider à remonter et à gagner des places pour signer un bon résultat.

Il sait aussi qu’il faudra bien gérer les qualifications, ce qu’il n’avait pas réussi à faire à Monza en se ratant dans le tour où il devait donner l’aspiration à Lando Norris, mais il espère bien se qualifier pour ne pas partir trop près du fond de grille.

"Las Vegas est toujours un week-end unique, on va partir un peu plus en retrait, selon où on se qualifie, mais on va essayer de maximiser ce qu’on peut faire" a déclaré le pilote australien.

"J’espère que le nouveau moteur aidera, et j’aurai des places à gagner. Je vais essayer de préparer au mieux la course en essais. On a vu à Monza ce que peuvent donner les qualifications avec l’aspiration notamment, et ça sera une qualification aussi intéressante que la course ce week-end."

Piastri se veut positif pour la tendance actuelle, car il assure que ses résultats récents ont été positifs, même si le Mexique a été une de ses pires courses de la saison, et bien qu’il ait subi deux éliminations consécutives en Q2.

"En général, c’était un peu mieux récemment. Ce n’était pas trop le cas à Austin et Mexico, mais à Bakou, en Malaisie, à Singapour et au Brésil, les résultats n’étaient pas toujours ce qu’ils auraient pu être, mais mon feeling avec la voiture était un progrès."

"Il y a évidemment une frustration sur la qualification car le rythme du dimanche au Brésil était un des meilleurs que j’ai eus depuis un long moment, et l’objectif désormais sera de convertir ce potentiel en résultats."

Piastri est aussi revenu sur la contribution de Mark Webber et Ann Neal à sa carrière, expliquant pourquoi il était temps de changer de managers : "Nous arrivions simplement à un stade de notre collaboration où il était préférable pour nous de suivre nos chemins séparés."

"Mark et Ann ont tellement contribué à ma carrière, à la fois en me plaçant là où je suis aujourd’hui et dans la gestion de tout ce qui se passe en coulisses et que personne ne voit jamais vraiment. J’ai senti que le moment était venu pour quelque chose de nouveau."

Interrogé sur la possibilité qu’une structure de gestion différente puisse être bénéfique à ses performances, le pilote qui boucle sa quatrième saison a réitéré sa reconnaissance pour le soutien qu’il avait reçu tout au long de sa carrière et surtout lors de ses quatre premières saisons en F1.

"Mark a joué un rôle immense dans ma carrière, Mark et Ann tous les deux, à la fin de ma carrière junior, en m’installant en Formule 1 et en me guidant tout au long de ces premières années. L’impact qu’ils ont eu sur ma carrière a été énorme, et je pense que le moment semble maintenant venu pour nous deux de partir vers nos aventures respectives."

"Je pense qu’avoir une structure autour de soi est une chose importante, et elle a déjà paru un peu différente cette année et paraîtra probablement encore un peu différente à l’avenir. Mais ils ont joué un grand rôle dans le fait que ma carrière en soit là aujourd’hui, donc je suis très, très reconnaissant pour tout ce qu’ils ont fait."