Oliver Bearman commence à perdre patience face à l’absence de confirmation de son avenir chez Haas pour la saison 2027. Alors que le Britannique occupe le dernier baquet encore officiellement disponible sur la grille, les négociations contractuelles se prolongent malgré la volonté commune des différentes parties de poursuivre leur collaboration. À Las Vegas, le directeur de l’écurie américaine, Ayao Komatsu, a reconnu comprendre la frustration de son pilote, tout en assurant catégoriquement qu’il serait bien au départ de la prochaine saison aux côtés de Rafael Câmara.

L’avenir de Bearman chez Haas ne fait aucun doute aux yeux d’Ayao Komatsu, mais l’attente commence à devenir particulièrement longue pour le jeune Britannique. À quelques semaines de la fin de la saison 2026, son contrat pour l’année prochaine n’a toujours pas été officialisé, alors que tous les autres baquets de la grille ont déjà trouvé preneur.

Bearman devrait poursuivre sa carrière avec l’équipe américaine en 2027, aux côtés de Rafael Câmara, recruté pour remplacer Esteban Ocon et qui a récemment effectué ses débuts en Grand Prix au Brésil.

Mais cette prolongation attendue tarde à se concrétiser, au point de susciter des interrogations jusque dans les rangs de Haas.

Interrogé jeudi, lors de la journée médias du Grand Prix de Las Vegas, Bearman n’a pas caché son agacement devant une situation qu’il juge difficilement justifiable à ce stade de la saison.

"C’est simplement une situation difficile, et je ne pense pas qu’il y ait la moindre excuse au fait que je sois encore ici, à ce stade, sans rien avoir à vous annoncer."

Le Britannique a également révélé que certains membres de sa propre équipe lui demandaient pourquoi sa présence chez Haas pour 2027 n’avait toujours pas été confirmée.

Une situation inhabituelle pour un pilote dont la continuité au sein de l’écurie semble pourtant acquise sur le plan sportif.

Quelques heures après les déclarations de son pilote, Ayao Komatsu a tenu à clarifier la situation.

Le directeur de Haas reconnaît que les discussions prennent davantage de temps que prévu, mais affirme que cette attente ne remet absolument pas en cause la présence de Bearman dans l’équipe la saison prochaine.

Interrogé sur la manière dont il parvient à maintenir la motivation du jeune pilote Ferrari malgré cette incertitude contractuelle, Komatsu a d’abord souligné que son engagement ne constituait pas le moindre sujet d’inquiétude.

"Je ne pense pas qu’il ait besoin d’être motivé. Il est très, très motivé. Je pense que vous pouvez le constater semaine après semaine. Ce n’est absolument pas un problème."

Le Japonais insiste sur le fait que les différentes parties souhaitent parvenir au même résultat, même si la finalisation des documents nécessite encore du temps.

"Mais pour le contrat, il faut simplement un peu de temps pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde et pour tout finaliser. Mais il n’y a pas de... tout le monde est d’accord."

"Ollie veut piloter pour nous, nous voulons Ollie dans la voiture, donc il ne fait aucun doute que cela va se faire. C’est un peu regrettable que cela prenne autant de temps, mais cela va se faire."

Il comprend néanmoins la frustration exprimée par Bearman, qui aimerait pouvoir aborder les dernières courses de la saison en connaissant officiellement son avenir.

Si Haas et Bearman souhaitent poursuivre leur collaboration, la situation contractuelle du Britannique implique également Ferrari, dont il est toujours membre de la filière de jeunes pilotes.

Lors du Grand Prix de Mexico, Komatsu avait déjà écarté les spéculations selon lesquelles les exigences salariales de Bearman seraient responsables du retard pris dans les négociations. Les discussions entre l’entourage du pilote et Ferrari porteraient plutôt sur les possibilités qui pourraient s’offrir à lui après la saison 2027.

Cette question est particulièrement importante dans la mesure où Bearman reste associé au constructeur italien, avec l’ambition de rejoindre un jour la Scuderia en tant que titulaire.

Mais si Lewis Hamilton devait poursuivre sa collaboration au-delà de 2027, aucun baquet ne serait nécessairement disponible à Maranello pour permettre au Britannique de franchir cette étape.

Les discussions actuelles viseraient donc notamment à clarifier les options contractuelles de Bearman dans cette éventualité, afin de préserver ses perspectives de carrière à plus long terme.

Cette dimension pourrait expliquer pourquoi la prolongation avec Haas nécessite davantage de temps qu’attendu, malgré l’accord de principe entre le pilote et l’équipe.

Interrogé plus directement sur le rôle de Ferrari dans ces négociations et sur la possibilité pour Haas de conserver Bearman sans l’appui de la Scuderia, Komatsu n’a pas souhaité entrer dans les détails.

Le directeur de l’équipe américaine a simplement confirmé que plusieurs interlocuteurs intervenaient dans la finalisation des accords contractuels. Mais il a une nouvelle fois assuré que ces discussions ne menaçaient pas la présence de Bearman sur la grille en 2027.

"Il y a de nombreuses parties impliquées dans ce que l’on pourrait appeler la restructuration contractuelle. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il ne fait aucun doute qu’il sera dans la voiture l’année prochaine. Cela va se faire."