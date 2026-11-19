Enfin les pilotes auront été entendus ! La FIA va engager une réforme majeure de l’arbitrage en Formule 1 avec l’arrivée de commissaires sportifs professionnels employés à temps plein dès la saison 2027. Jusqu’à présent, les décisions prises pendant les Grands Prix reposaient sur un système de commissaires intervenant ponctuellement, dont la composition pouvait varier d’une épreuve à l’autre. La Fédération souhaite désormais renforcer la cohérence des sanctions, améliorer la continuité des décisions et développer une véritable structure permanente, appelée à compter entre 12 et 15 commissaires dans les prochaines années.

La Fédération Internationale de l’Automobile a officiellement annoncé une nouvelle étape dans la professionnalisation de l’arbitrage en Formule 1. À partir de 2027, le championnat du monde accueillera progressivement des commissaires sportifs employés à temps plein par la FIA, une évolution destinée à améliorer la régularité et la qualité des décisions prises lors des week-ends de Grand Prix.

Cette initiative répond à la volonté de la Fédération de renforcer la cohérence de l’application des règlements sportifs et des directives utilisées par les commissaires, tout en développant une expertise permanente au sein de ses structures.

La mise en place de ce nouveau dispositif se fera progressivement. La FIA prévoit de recruter un premier groupe restreint de commissaires à temps plein pendant la saison 2027, avant d’élargir ses effectifs pour le championnat 2028 et les années suivantes.

À plus long terme, l’objectif est de constituer un département permanent comprenant entre 12 et 15 commissaires sportifs professionnels.

Cette structure ne sera toutefois pas exclusivement consacrée à la Formule 1, puisqu’elle devra également pouvoir intervenir en soutien des autres championnats de monoplaces placés sous l’autorité de la FIA.

Les commissaires actuels ne vont pas disparaître

L’arrivée de commissaires permanents ne signifie pas la disparition du système actuellement utilisé lors des Grands Prix.

La FIA précise que les commissaires déjà en fonction continueront à jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’arbitrage, grâce à leur expérience et à leur connaissance des règlements.

Pendant une période prolongée, les collèges de commissaires seront donc constitués d’un mélange de professionnels à temps plein et de commissaires intervenant à temps partiel.

La Fédération entend également conserver la présence de commissaires issus du monde du pilotage lors de chaque épreuve.

Ces anciens pilotes apportent une expertise spécifique dans l’analyse des incidents en piste, notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer les manœuvres, les trajectoires ou les responsabilités dans les accrochages.

La FIA considère cette expérience comme particulièrement précieuse et souhaite continuer à en bénéficier dans sa nouvelle organisation.

Pour lancer le programme, la Fédération va désormais ouvrir une campagne de recrutement destinée à attirer des commissaires internationaux expérimentés.

Les premiers candidats retenus viendront compléter le vivier de commissaires déjà qualifiés, avant une montée en puissance progressive du dispositif.

Des décisions plus cohérentes et un travail permanent sur les règlements

L’un des principaux objectifs de cette réforme est d’améliorer la continuité de l’arbitrage d’un Grand Prix à l’autre.

En s’appuyant sur des commissaires professionnels présents de manière permanente, la FIA espère renforcer la cohérence des décisions et développer une application plus homogène des règlements sportifs.

La Fédération souhaite également approfondir le travail sur les bonnes pratiques et poursuivre l’amélioration régulière des directives destinées aux commissaires.

Mais les missions de ces nouveaux professionnels ne se limiteront pas aux week-ends de course.

Entre les Grands Prix, ils pourront notamment analyser les tendances observées au fil des épreuves, identifier les situations récurrentes qui posent des difficultés d’interprétation et signaler les domaines nécessitant des clarifications réglementaires.

Ce travail devra contribuer à faire évoluer les règlements sportifs, en s’appuyant davantage sur les enseignements tirés de leur application concrète.

Les commissaires à temps plein auront également une mission de formation et d’accompagnement des futurs officiels de la FIA.

Ils participeront notamment au FIA High Performance Programme, destiné à renforcer les compétences des officiels et à favoriser l’harmonisation des pratiques entre les différents championnats organisés sous l’égide de la Fédération.

À terme, le département de 12 à 15 commissaires permanents devra disposer de ressources suffisantes pour étendre son soutien à d’autres catégories de monoplaces, au-delà de la seule Formule 1.

Une réforme qui s’inscrit dans la réorganisation engagée depuis 2022

Cette décision constitue une nouvelle étape dans le programme de transformation de la direction de course et de l’arbitrage lancé par Mohammed Ben Sulayem au début de son mandat à la présidence de la FIA.

La première phase importante de cette réorganisation avait été engagée en 2022, avec une restructuration complète de la direction de course.

La Fédération avait ensuite créé un département spécifiquement consacré aux officiels, avant de renforcer durablement le financement des opérations liées à ses systèmes techniques.

Le mois dernier, la FIA a également inauguré son nouveau centre d’opérations à distance, le Remote Operations Centre, installé à Biggin Hill, au Royaume-Uni.

Cette infrastructure doit permettre de soutenir la gestion des courses et de maintenir les standards les plus élevés dans la supervision des compétitions.

L’arrivée de commissaires permanents vient ainsi compléter les investissements déjà réalisés dans les moyens humains, les compétences techniques et les infrastructures nécessaires au bon déroulement des championnats.

Selon la FIA, cette nouvelle étape a notamment été rendue possible par le redressement financier significatif enregistré sous la présidence de Mohammed Ben Sulayem.

La Fédération affirme que cette amélioration de sa situation financière lui permet désormais de réinvestir davantage dans ses responsabilités sportives fondamentales et de professionnaliser les équipes chargées de l’organisation et de l’arbitrage de ses compétitions.

Ben Sulayem veut renforcer la crédibilité et la cohérence de l’arbitrage

Mohammed Ben Sulayem présente cette réforme comme un investissement majeur pour l’avenir du sport automobile.

Le président de la FIA estime que l’arrivée de commissaires professionnels à temps plein permettra de renforcer la qualité des décisions, mais aussi de consolider les principes d’équité et d’intégrité qui doivent guider l’application des règlements.

"Ce nouvel investissement majeur dans l’arbitrage de la FIA reflète notre détermination à garantir les standards les plus élevés en matière de prise de décision, d’équité et d’intégrité dans le sport automobile. Le recrutement de commissaires à temps plein constitue une étape importante dans notre mission de longue date visant à construire un véritable écosystème dédié à l’arbitrage au sein du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA. C’est également un investissement dans l’avenir de notre sport."

Pour Ben Sulayem, cette évolution doit être considérée dans le cadre d’une stratégie plus large, qui comprend aussi bien les nouvelles installations techniques que la formation des officiels.

"Après l’étape importante qu’a représentée l’ouverture du nouveau centre d’opérations à distance de la FIA et le renforcement de la formation des officiels grâce à des initiatives telles que le FIA High Performance Programme, cette évolution contribuera à développer davantage d’expertise et de continuité au sein de notre structure d’arbitrage, en renforçant notre capacité à examiner et à améliorer les règlements, à soutenir la formation des futurs officiels et à garantir les standards les plus élevés en matière de cohérence de l’arbitrage dans l’ensemble de nos championnats."