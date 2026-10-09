GP de Singapour, Libres : Russell termine en tête, Ferrari et McLaren F1 suivent de près

Le Grand Prix de Singapour début ce vendredi matin avec les essais libres, la première séance du week-end et la seule sans aucun enjeu, puisqu’il s’agit d’un format Sprint. Il s’agit du sixième de la saison, et du dernier, et il pourrait être le plus difficile de l’année, puisque les pilotes et les équipes vont devoir préparer en une heure de roulage les premières qualifications et la première course du week-end, avec des points à la clé ce samedi.

Les conditions seront d’autant plus délicates à gérer que les EL se font de jour, les Qualifications Sprint seront de nuit, et le Sprint se courra de jour. Dès lors, les défis seront très différents, alors que les qualifications et la course se tiendront de nuit.

Les teams vont donc devoir travailler d’arrache-pied pour comprendre les voitures, y compris pendant les Qualifications Sprint, puisqu’il s’agira de la seule séance de préparation en conditions réelles de la qualification principale et de la course.

Au niveau des évolutions, Mercedes a apporté un nouvel aileron avant avec un passage en Mode Ligne Droite revu pour le circuit. Seul Kimi Antonelli les aura, puisque George Russell aura l’ancien package. Mercedes F1 va en effet susciter de l’intérêt ce week-end : l’équipe va comparer tout le week-end son ancienne W17, qu’a choisi Russell, avec la nouvelle configuration, apparue à Sepang, qui sera présente sur la voiture d’Antonelli.

McLaren, de son côté, aura une configuration spéciale pour le refroidissement. Red Bull amène deux nouveautés sur sa RB22, avec des dérives latérales revues sur l’aileron avant, et des écopes arrière améliorées sur le plan de l’efficacité aéro.

Du côté de Haas, on a mis du temps à savoir quelles étaient les nouveautés sur la VF-26, car elles n’ont pas été déclarées, mais Oliver Bearman a des jantes plus légères que n’a pas Esteban Ocon, et qui pourraient amener un à deux dixièmes. Les sept autres équipes, dont Ferrari, n’ont rien déclaré.

Rappelons que Russell aura un moteur entièrement neuf suite à la casse prématurée de son V6 à Sepang. Il sera relégué en fond de grille. Russell a aussi confirmé qu’il prendrait une autre pénalité lorsque le moteur évolué de Mercedes F1 sera disponible, possiblement dès Austin, ce qui remettrait donc deux moteurs dans son pool pour finir la saison.

10h00 : Avec de grosses chaleurs prévues, et dans un contexte où l’humidité sera particulièrement intense, les pilotes ont des avis différents sur les gilets rafraîchissants. Mais on a vu plusieurs témoignages disant qu’ils préféreront s’en passer.

10h03 : Les pilotes de F1 devront aussi composer avec une qualité de l’air qui s’est fortement dégradée hier et encore aujourd’hui, avec une pollution venue d’incendies en Indonésie.

10h06 : Après les premières rumeurs faisant état d’un futur Grand Prix au Rwanda, les pilotes ont été interrogés sur le fait de s’y rendre, et ont donné des avis enthousiastes à ce sujet.

10h11 : Les horaires des courses ont été également débattus ce jeudi, et Fernando Alonso a expliqué pourquoi les courses en soirée ne sont pas très agréables pour les pilotes. Il a même proposé une solution radicale pour changer les choses sur le ton de l’humour.

10h14 : Le double champion du monde est au centre d’une rumeur laissant entendre qu’il pourrait participer au rallye Dakar, et Aston Martin a confirmé son soutien dans ce projet s’il venait à se concrétiser.

10h19 : Une des informations rassurantes de ce jeudi était la confirmation du patron d’Audi que le projet F1 n’est pas menacé, malgré les profondes difficultés financières rencontrées par le groupe Volkswagen Audi, VAG, depuis plusieurs années.

10h25 : Les pilotes ont également expliqué à quel point les monoplaces 2026 ont progressé au fil de la saison dans leur compréhension des circuits et du déploiement, révélant que les essais de Barcelone avaient été très difficiles.

10h30 : C’est parti pour les Essais Libres du GP de Singapour !

10h33 : Russell se plaint d’une voiture rigide.

10h36 : Lando Norris et Lance Stroll ont tous les deux raté un virage.

10h37 : Antonelli se place en tête en 1’37"699, 19 millièmes devant Charles Leclerc. Les pilotes sont tous en pneus tendres.

10h38 : Verstappen a pris le meilleur temps en 1’35"6, devant Charles Leclerc et Isack Hadjar, qui se plaint de problèmes de tenue de route.

10h39 : Leclerc fait mieux en 1’35"209, et Norris se glisse deuxième à 0"028 du Monégasque.

10h40 : Les Audi et leur livrée spéciale se hissent rapidement dans le top 10.

10h41 : Hamilton prend le troisième temps juste devant Antonelli, et Hadjar passe cinquième devant Verstappen, qui a fait une erreur dans son tour rapide.

10h43 : Russell prend la tête en 1’34"977, et Leclerc échoue à 0"026 de son chrono.

10h44 : Norris fait nettement mieux en 1’34"367 ! La piste évolue énormément en ce début de séance, et Verstappen se hisse en deuxième place.

10h45 : Oscar Piastri se place huitième à plus d’une seconde de son équipier.

10h47 : Hadjar se place en tête en 1’34"036 !

10h48 : Il ne reste pas longtemps premier de la hiérarchie, puisque Leclerc fait mieux en 1’33"969. Hamilton a fait une erreur au premier virage en dépassant une Audi.

10h51 : Russell s’est emparé de la tête en 1’33"886, et hormis les pilotes Cadillac en mediums, tout le monde roule toujours en pneus durs.

10h54 : Antonelli passe en tête en 1’33"830, et Hadjar remonte au quatrième rang. A noter que Pierre Gasly et Ocon sont aussi dans le top 10 actuellement, tout comme Gabrile Bortoleto.

10h56 : La voiture de Verstappen est au stand pour réparer un problème de radio, qui ne fonctionnait pas en début de séance.

10h57 : Hadjar teste un nouvel aileron avant, comme nous le rapportions plus tôt, et il s’agit en fait d’une modification d’une ancienne spécification, et Red Bull vérifie avec la peinture Flo-Vis quels sont les ajouts et intérêts de cette spécification.

11h02 : Leclerc s’est hissé entre les Mercedes, tandis que Piastri est remonté au cinquième rang.

11h03 : Norris s’est raté et a dû faire un demi-tour dans une échappatoire. Et comme tout à l’heure, Stroll a fait une erreur en même temps que lui en allant frotter le mur, et cela l’agace : "Les freins ne fonctionnent pas ! Qu’est-ce qui se passe au virage 1 ?"

11h04 : Verstappen est toujours coincé au stand, alors que 20 pilotes sont actuellement en piste.

11h07 : Verstappen est de retour en piste et se lance dans un tour rapide.

11h09 : Hülkenberg est à l’arrêt à la sortie des stands : "Quelque chose de mauvais s’est passé sur la boîte de vitesses".

11h11 : La voiture de sécurité virtuelle est déclenchée pour permettre aux commissaires de ramener la voiture dans les stands, avant que les mécaniciens la récupèrent pour la reculer jusqu’au garage.

11h14 : La FIA confirme que Russell a ce week-end un nouveau moteur, un nouveau turbo, un nouvel échappement, un nouveau MGU-K, une nouvelle batterie et un nouvel ECU. Il est donc renvoyé en fond de grille et va vivre un dimanche délicat à Singapour.

11h17 : Les pilotes sortent en pneus tendres !

11h20 : Russell signe un 1’32"864 avec ces gommes, et Piastri échoue à 0"034 du Britannique.

11h23 : Leclerc prend le troisième temps, et Verstappen le quatrième. Hamilton en termine avec son tour et s’empare de la meilleure performance en 1’32"821 !

11h25 : Piastri se hisse en deuxième place à 0"017 de Hamilton. Quatre pilotes de trois équipes différentes se tiennent en 150 millièmes de seconde !

11h26 : Cela n’aura pas duré longtemps, Russell prend le large en 1’32"274 ! Verstappen n’utilise pas les tendres et continue en mediums, qui seront utilisés en SQ1 et SQ2 cet après-midi.

11h27 : Verstappen prend le cinquième temps à une seconde, et Norris remonte en deuxième place à deux dixièmes.

11h29 : Antonelli s’est raté et a tiré tout droit au virage 16. Il doit faire marche arrière pour revenir sur la piste mais il y a 21 pilotes actuellement sur le circuit.

11h30 : La séance se termine, et Leclerc remonte en deuxième position à moins de deux dixièmes de Russell.

Russell termine donc en tête avec l’ancienne spécification de la Mercedes, et il devance Leclerc et Norris. Hamilton est quatrième devant Piastri, et ce sont les seuls pilotes, avec les Cadillac, à avoir roulé en tendres. Verstappen est sixième mais n’a donc pas essayé les pneus les plus rapides, pas plus qu’Antonelli et Hadjar qui le suivent.

Gasly et Lawson sont encore les meilleurs des autres et complètent le top 10 devant Bearman et Lindblad, puis Ocon et Alonso. Sainz suit en 15e place devant Bortoleto et leurs équipiers respectifs, Albon et Hülkenberg. Colapinto est 19e et devance Stroll, Pérez et Bottas.

Rendez-vous dès 14h pour le live de la Qualification Sprint !