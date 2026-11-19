Le Grand Prix de Las Vegas pourrait redistribuer les cartes dans la hiérarchie des motoristes de Formule 1. Sur un circuit particulièrement exigeant pour la gestion de l’énergie, Max Verstappen considère toujours Mercedes comme la référence, mais George Russell livre une analyse bien différente. Le Britannique estime que Red Bull dispose désormais du groupe propulseur le plus performant dans son ensemble, tout en expliquant pourquoi il est devenu difficile de distinguer les qualités du moteur thermique, de la batterie et de l’aérodynamique. Une évolution qui pourrait peser lourd dans la lutte pour la victoire.

Le Grand Prix de Las Vegas s’annonce comme un défi technique particulièrement complexe pour les équipes de Formule 1, peut-être davantage encore que lors des précédentes éditions. Avec les monoplaces introduites en 2026, caractérisées par une réduction de l’appui aérodynamique et l’utilisation de l’aéro active, les ingénieurs doivent composer avec des contraintes inédites sur un circuit où les longues lignes droites occupent une place prépondérante.

L’une des principales difficultés concernera les pneumatiques Pirelli. Les températures généralement basses rencontrées à Las Vegas compliquent déjà leur mise en température, mais le manque d’appui des nouvelles voitures et les longues portions à pleine charge pourraient rendre encore plus difficile le maintien des gommes dans leur fenêtre de fonctionnement optimale.

Cette capacité à exploiter correctement les pneumatiques pourrait même déterminer l’identité du vainqueur du Grand Prix. Mais un autre facteur pourrait se révéler tout aussi décisif : la gestion de l’énergie électrique. Les équipes doivent encore composer avec les limites des groupes propulseurs hybrides introduits cette année.

Sur un tracé aussi exigeant que Las Vegas, où les possibilités de récupération d’énergie sont limitées par rapport aux besoins de déploiement sur les longues lignes droites, ces contraintes risquent de devenir particulièrement visibles.

Max Verstappen a d’ailleurs qualifié de "douloureux" le travail effectué au simulateur pour préparer cette épreuve, un sentiment partagé par d’autres pilotes.

Le phénomène de clipping, qui correspond à une réduction de la puissance électrique disponible en ligne droite lorsque l’énergie vient à manquer, devrait une nouvelle fois jouer un rôle important.

Kimi Antonelli a également mis en garde contre le retour de courses en "yo-yo", où les différences de déploiement électrique provoquent des variations importantes de vitesse entre les monoplaces.

Ces caractéristiques soulèvent une question essentielle : quel constructeur dispose aujourd’hui du groupe propulseur le plus efficace sur les circuits où la récupération d’énergie est particulièrement difficile ?

En début de saison, Mercedes semblait posséder un avantage évident dans ce domaine. À l’inverse, Red Bull Ford Powertrains, nouveau motoriste de la grille en 2026, souffrait encore de certaines faiblesses concernant l’efficacité de sa partie électrique.

La situation a toutefois évolué au fil des mois. Bien que Red Bull n’ait bénéficié d’aucun jeton ADUO, le mécanisme réglementaire permettant aux motoristes en difficulté de procéder à certains développements supplémentaires, le constructeur de Milton Keynes a réalisé des progrès importants.

Sans pouvoir modifier matériellement son groupe propulseur dans ce cadre, Red Bull a notamment amélioré son efficacité et approfondi sa compréhension des réglages nécessaires pour optimiser le déploiement de l’énergie sur chaque circuit. Malgré ces avancées, Verstappen considère toujours Mercedes comme la référence sur un tracé aussi pauvre en possibilités de récupération que Las Vegas.

Le Néerlandais rappelle notamment que Red Bull n’était pas particulièrement performante dans ce domaine lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, disputé sur un circuit présentant lui aussi de longues lignes droites.

"À Bakou, nous n’étions probablement pas les plus performants dans ce domaine. J’espère que ce sera un peu mieux ici, mais je pense que Mercedes est normalement la plus forte sur cet aspect, lorsqu’il s’agit d’en tirer le maximum."

Invité à réagir aux propos de Verstappen, George Russell a livré une réponse plus nuancée, allant même jusqu’à désigner Red Bull comme la nouvelle référence en matière de groupe propulseur même si le pilote Mercedes reconnaît que son équipe dispose probablement toujours d’une excellente gestion de l’énergie électrique.

"Je pense que nous avons probablement la gestion de l’énergie électrique la plus efficace, mais je pense qu’il est parfois injuste de séparer ces deux aspects. Il faut développer une voiture, un groupe propulseur et une stratégie de déploiement de la batterie qui contribuent tous les uns aux autres."

"Vous pouvez faire des compromis sur le moteur thermique pour obtenir davantage d’un autre côté, et inversement. Et vous pouvez faire des compromis sur votre configuration aérodynamique pour obtenir davantage de puissance. Nous pourrions obtenir plus de puissance du moteur, mais nous devrions faire un sacrifice sur le plan aérodynamique."

Et contrairement à Verstappen, qui continue de considérer Mercedes comme la référence dans la gestion de l’énergie, le Britannique pense que Red Bull possède désormais le groupe propulseur le plus performant sur l’ensemble d’un tour.

"Dans l’ensemble, je pense que Red Bull est actuellement l’équipe à battre du côté du groupe propulseur. Je considère donc cela sur l’ensemble d’un tour, sans faire de distinction entre le moteur thermique et la batterie."

La nouvelle Mercedes W17 a perdu de son efficacité en ligne droite

Cette divergence d’analyse s’explique également par les évolutions techniques introduites sur les monoplaces au cours de la saison.

Russell souligne que la perception des performances des différents groupes propulseurs reste largement influencée par les caractéristiques aérodynamiques des voitures qui les utilisent.

"Je pense qu’au début de l’année, nous avions une voiture exceptionnellement efficace. Avec notre ancienne configuration, nous étions considérablement plus rapides que les autres voitures motorisées par Mercedes dans les lignes droites."

La situation a toutefois changé depuis l’introduction des évolutions aérodynamiques de Mercedes à partir du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie.

"Depuis que nous avons introduit le nouveau package, nous avons ajouté de la traînée à la voiture. Et je pense que cela a quelque peu brouillé la perception des gens concernant ce qui relève de la puissance et ce qui relève de la traînée. Comme je l’ai dit, on ne peut pas simplement tracer une ligne de séparation et dire : ’C’est la batterie, c’est le moteur thermique, c’est le châssis.’ "