Le retour des moteurs V8 en Formule 1 dès 2030 semble se préciser, mais une annonce aussi soudaine qu’éphémère de la FIA a semé le doute sur la réalité de l’accord. Alors que la fédération a brièvement confirmé un compromis avec les motoristes avant de supprimer sa communication, les pilotes ont accueilli favorablement cette perspective à Las Vegas. Carlos Sainz préfère toutefois rester prudent, estimant qu’il faudra découvrir ces nouvelles motorisations en piste avant de juger leur véritable intérêt. De son côté Max Verstappen admet qu’il aurait même poussé pour un V10 !

La Formule 1 pourrait retrouver des moteurs V8 dès 2030, soit plus tôt que certaines échéances précédemment envisagées. Mais si cette perspective suscite déjà l’enthousiasme de plusieurs pilotes, les circonstances entourant son annonce officielle soulèvent encore de nombreuses interrogations.

Mardi, la FIA a brièvement publié un communiqué annonçant la conclusion d’un accord de principe avec la Formule 1 et les constructeurs de groupes propulseurs concernant une nouvelle réglementation moteur.

Selon cette communication, les futures monoplaces seraient équipées de V8 turbocompressés de 2,1 litres, marquant un changement important dans l’orientation technique de la discipline.

Cependant, quelques minutes seulement après sa publication, l’annonce a disparu des canaux officiels de la fédération, sans qu’aucune explication soit fournie. Cette suppression inattendue a immédiatement suscité des interrogations sur l’état réel des négociations et sur la possibilité que certains désaccords subsistent entre la FIA et les motoristes.

Sainz favorable au V8, mais prudent sur l’accord

Interrogé à Las Vegas sur cette situation inhabituelle, Carlos Sainz a accueilli favorablement l’idée d’un retour des V8, tout en prenant soin de ne pas considérer l’accord comme définitivement acquis.

Le pilote Williams estime que cette évolution représenterait une orientation positive pour la Formule 1, particulièrement si elle pouvait intervenir dès 2030.

"Je serai heureux si cela se concrétise, si cela arrive en 2030 et si cette échéance est avancée, parce que je pense que c’est la bonne direction pour ce sport."

L’Espagnol refuse néanmoins de considérer cette perspective comme une victoire avant d’avoir personnellement découvert le comportement des futurs groupes propulseurs.

"Je dois d’abord le piloter pour savoir si c’est une victoire. Je pense que l’idée est clairement séduisante et que ce qu’ils essaient de faire va, selon moi, dans la bonne direction."

Liam Lawson s’est montré encore plus enthousiaste que Sainz à l’idée de retrouver des moteurs V8 en Formule 1. Le pilote Racing Bulls a grandi en regardant les monoplaces de cette époque.

"J’ai également eu la chance de piloter ces voitures avec Red Bull, lors de démonstrations, et les sensations sont très difficiles à décrire, mais c’est une expérience incroyable de conduire ces voitures."

"Je pense que ce serait vraiment, vraiment génial, honnêtement."

Nico Hülkenberg partage également cet intérêt pour la perspective d’un retour des V8. Le pilote Audi est l’un des rares sur la grille (avec Hamilton, Perez et Alonso) à avoir piloté en course des F1 à moteur V8.

L’Allemand voit notamment dans cette évolution la possibilité de retrouver des motorisations plus simples, mais aussi une dimension sonore et émotionnelle plus marquée.

"Le V8 ramène évidemment un peu plus de son, un peu plus de volume et un peu plus d’émotions, ce qui est agréable. J’ai adoré ces F1 à l’époque, nous verrons ce qu’ils en feront avec un règlement plus moderne."

Max Verstappen a aussi été questionné pour savoir si le retour potentiel des moteurs V8 en 2030 pourrait l’encourager à prolonger sa carrière en Formule 1 après son contrat actuel.

"C’est sûr, c’est mieux, mais je ne peux pas vous dire maintenant ce que je ferai après 2030. Mais pour le sport lui-même, c’est un bon choix. Si cela ne dépendait que de moi, on reviendrait bien sûr à un moteur V10, ou quelque chose du genre. Le son est encore meilleur, mais je sais que ce n’est pas réaliste.é

"C’est bien. C’est certainement dans la bonne direction. Mais encore une fois, ce n’est pas encore confirmé, il y a donc encore quelques points, je suppose, sur lesquels ils doivent se mettre d’accord."

Du côté des pilotes Mercedes F1, George Russell est très enthousiaste !

"J’adorerais voir ça. Quand je regarde d’anciennes vidéos avec ces anciens moteurs, j’en ai la chair de poule."

"Ce qui me manque, c’est ce sifflement aigu caractéristique de cette époque. Les puristes réclameraient sans doute la suppression totale de l’assistance électrique, mais si l’on considère l’évolution des monoplaces ces dernières années et la puissance délivrée par les moteurs électriques actuels, il est évident que la Formule 1 restera la catégorie reine en termes de vitesse ; c’est une réalité incontournable."

"Une forme d’hybridation est nécessaire, car il est impossible d’atteindre de tels niveaux de puissance avec un moteur thermique seul."

"Si nous revenions aux V8, tout en conservant une assistance électrique - pour apporter ces 400 ou 500 chevaux supplémentaires et porter la puissance totale au-delà des 1 000 chevaux - ce serait exactement ce que nous recherchons."

"Il est d’ailleurs bon de rappeler que, si les moteurs de la dernière ère des V8 avaient une sonorité fantastique, les monoplaces de l’époque n’étaient pas si rapides que ça. Je ne pense pas que beaucoup de gens en aient conscience."

Le nouveau champion du monde, Kimi Antonelli, abonde dans le sens de son équipier et affirme que "beaucoup de gens attendent avec impatience le retour des moteurs V8."

"Ce serait vraiment génial de revenir à un style plus traditionnel. De plus, les voitures vont encore s’alléger, probablement de 70 kg, ce qui est considérable."

"C’est assurément un changement de réglementation très enthousiasmant. Bien entendu, il faut d’abord continuer à briller dans le règlement actuel, il y a encore trois saisons au moins à faire, peut-être quatre, avec ces V6."