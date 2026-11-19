Alpine F1 pourrait profiter des conditions froides de Las Vegas pour marquer des points et signer un bon résultat, alors que le week-end se déroulera de nuit dans le Nevada. Pierre Gasly a confirmé que cela pourrait être la dernière chance d’entrer dans les points pour son équipe, avant deux manches au Moyen-Orient qui seront moins propices à de bonnes performances de l’A526.

Le pilote français espère qu’Alpine va profiter de la fin de saison pour faire les performances les plus positives possibles, après une série de Grands Prix difficiles, et un seul point inscrit en six week-ends, sur un Sprint.

"On veut tirer le maximum de chaque week-end, marquer des points, et c’est ce qu’on veut faire. Les derniers week-ends ont été difficiles donc c’est compliqué de le dire, mais c’est ce que je veux faire pour l’équipe" a déclaré Gasly, qui a expliqué ce qui est différent à Vegas.

"Avoir la Sphère qui nous regarde 24h/24 est intimidant ! Non, Las Vegas a une énergie particulière, j’aime beaucoup, il se passe beaucoup de choses, il y a des fêtes, de la musique, j’aurais aimé y rester plus longtemps mais on a le Qatar quatre jours après."

Et le Français de confirmer qu’il pense pouvoir profiter des conditions de ce week-end pour aller chercher des points, même si l’enjeu est moindre puisque son équipe est esseulée entre Racing Point, trop loin devant, et Haas, qui ne la rattrapera pas.

"Pour être honnête, je vois Vegas comme la meilleure opportunité de points pour notre équipe, il fera froid et ça pourrait favoriser notre voiture bien plus que les températures plus élevées, et ça pourrait nous sourire bien plus que les deux suivantes."

Franco Colapinto est du même avis que son équipier, et il espère que la monoplace à la livrée légèrement évoluée, avec plus de rose pour la fin d’année, sera plus à son aise sur le circuit du Strip.

"Je pense que nous devons continuer à bien travailler avec l’équipe, continuer à améliorer la voiture et continuer à marquer des points. Le Brésil a été un week-end un peu difficile pour nous, nous devons donc nous concentrer sur cette semaine maintenant" a déclaré l’Argentin.

"Je pense qu’il y a beaucoup de facteurs sur ce circuit qui pourraient nous aider, et nous allons faire de notre mieux. Ce sera un week-end différent par rapport au reste de la saison, donc j’ai hâte d’y être."

"Je pense que le circuit en lui-même, le fait d’être sous les lumières de Vegas le soir et sur un circuit urbain avec très peu d’adhérence, rend toujours le pilotage plus excitant et amusant, mais assez différent par rapport au reste de l’année. Alors voyons comment ça se passe."