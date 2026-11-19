Alex Albon admet qu’il n’a plus vraiment d’objectifs pour la fin de saison, alors que son équipe est en difficulté et ne vise pas les points à la régulière. Le pilote Williams F1 reconnait que le but pour lui est de prendre du plaisir au volant pour les trois dernières manches de la saison, à commencer par le Grand Prix de Las Vegas, qui se déroule ce week-end sur le circuit du Strip.

Cependant, le pilote thaïlandais espère aussi des événements inattendus lors de cette course pour espérer grappiller des places, et peut-être même des points, tout en reconnaissant qu’un top 10 ne sera pas facile à obtenir.

"Je veux m’amuser ! Les points ne sont pas possibles de manière réaliste, à moins que quelque chose se produise. Et on peut toujours avoir des courses de ce genre, surtout ici à Las Vegas" a déclaré Albon.

"Mais à part ça, ces dernières courses, tout ce que nous pouvons apprendre sur la voiture pour nous aider à la rendre meilleure est un succès pour nous."

De plus, Albon s’inquiète des différences de vitesse entre les voitures entre les tours rapides et ceux de préparation, et il pense que la rapidité avec laquelle les monoplaces reviendront les unes sur les autres présentera un danger sur un tracé urbain où il est difficile de s’écarter.

"Les différences de vitesse... vous vous rappelez au Brésil, elles étaient énormes, mais c’était facile de laisser passer les voitures et recommencer un tour. Sur ce circuit, il y a du grip sur la trajectoire et c’est tout, donc ce sera un défi et il n’y a aucun doute qu’il y aura des situations dangereuses en essais et en qualifications."