Albon s’inquiète des ’situations dangereuses’ liées à l’énergie à Las Vegas
Le pilote Williams F1 n’a pas d’objectif précis ce week-end
Alex Albon admet qu’il n’a plus vraiment d’objectifs pour la fin de saison, alors que son équipe est en difficulté et ne vise pas les points à la régulière. Le pilote Williams F1 reconnait que le but pour lui est de prendre du plaisir au volant pour les trois dernières manches de la saison, à commencer par le Grand Prix de Las Vegas, qui se déroule ce week-end sur le circuit du Strip.
Cependant, le pilote thaïlandais espère aussi des événements inattendus lors de cette course pour espérer grappiller des places, et peut-être même des points, tout en reconnaissant qu’un top 10 ne sera pas facile à obtenir.
"Je veux m’amuser ! Les points ne sont pas possibles de manière réaliste, à moins que quelque chose se produise. Et on peut toujours avoir des courses de ce genre, surtout ici à Las Vegas" a déclaré Albon.
"Mais à part ça, ces dernières courses, tout ce que nous pouvons apprendre sur la voiture pour nous aider à la rendre meilleure est un succès pour nous."
De plus, Albon s’inquiète des différences de vitesse entre les voitures entre les tours rapides et ceux de préparation, et il pense que la rapidité avec laquelle les monoplaces reviendront les unes sur les autres présentera un danger sur un tracé urbain où il est difficile de s’écarter.
"Les différences de vitesse... vous vous rappelez au Brésil, elles étaient énormes, mais c’était facile de laisser passer les voitures et recommencer un tour. Sur ce circuit, il y a du grip sur la trajectoire et c’est tout, donc ce sera un défi et il n’y a aucun doute qu’il y aura des situations dangereuses en essais et en qualifications."
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Vous appréciez nos actus ? Alors sélectionnez Nextgen-Auto.com comme source privilégiée sur Google, pour voir davantage de news F1 de ce site dans vos résultats d’actualités. Vous ne manquerez plus aucune information et serez parmi les premiers à lire nos interviews et analyses.
S’abonner est simple : il vous suffit de cliquer sur ce lien et de cocher les sources Nextgen-Auto.com.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com pour recevoir en temps réel les "breaking news" et quelques informations exclusives avant leur publication !
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
Williams F1
- Albon s’inquiète des ’situations dangereuses’ liées à l’énergie à Las Vegas
- Sainz s’interroge sur le rythme de développement de McLaren F1 et Red Bull
- Williams F1 s’inquiète de l’énergie et des pneus à Las Vegas
- Avant son 250e Grand Prix, Sainz reconnaît une année perdue chez Williams F1
- Williams dévoile une spectaculaire livrée bleu chromé pour Las Vegas