Piastri répond à Verstappen et n’a pas envie de savoir ce que vaut une RB21

Après l’arrivée au Grand Prix du Japon, Max Verstappen avait taclé les pilotes McLaren F1.

Le Néerlandais avait lancé qu’il aurait été "loin devant" avec une MCL39 entre les mains plutôt que sa Red Bull RB21.

En conférence de presse aujourd’hui à Bahreïn, avant les premiers essais libres demain, Oscar Piastri a été appelé à réagir à ces propos un peu humiliants. Ce n’est en tout cas pas une escalade verbale pour l’Australien.

"Oui, c’était un peu une blague non ? Mais je pense que si Max s’était qualifié troisième et que nous étions premier et deuxième, la situation aurait probablement été bien différente !"

"Je pense que c’était une déclaration un peu légère de sa part. Car il sait tout comme nous que ce sont surtout les qualifications qui ont fait une grande différence. Je ne pense pas qu’il soit normal d’avoir deux voitures à deux secondes du leader pendant 50 tours, donc il était assez clair que notre voiture était plus rapide. Mais oui, les écarts auraient été bien différents si nous avions été dans l’autre sens dès le départ."

Voilà une réponse diplomatique donc. Et comment Piastri se comporterait-il au volant de la RB21 de Verstappen ?

"Je ne sais pas. Je n’ai pas l’intention de le savoir ! Sa voiture a clairement l’air assez difficile à piloter. On l’a vu avec Liam, avec Checo l’an dernier, et même avec Yuki au Japon."

"Donc, je pense qu’entrer dans un environnement qui se concentre autant sur le pilotage de Max depuis près de dix ans serait très difficile et qu’il serait difficile de connaître un succès immédiat. Mais je suis plutôt content de piloter une McLaren et non une Red Bull pour le moment."

McLaren a aussi subi les attaques de Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing. McLaren serait impactée négativement par la restriction imposée par la FIA sur les ailerons avant flexibles lors du Grand Prix d’Espagne. Horner a déclaré que ces tests plus stricts pourraient changer la donne dans la course au titre.

"Je suis assez confiant quant à notre niveau de performance tout au long de l’année," répond Piastri.

"Je ne pense pas que cela changera grand-chose. Je n’en ai pas encore beaucoup parlé à l’équipe mais cela en dit long sur mon inquiétude (rires). On verra bien en Espagne, mais il nous reste encore beaucoup de courses d’ici là. Je pense que nous serons une équipe solide tout au long de l’année."

Quant à ce week-end, avec des températures nettement plus chaudes attendues ce week-end et une usure plus importante des pneus, Piastri espère que cela jouera en faveur de McLaren.

"Difficile à dire. Il faut gérer les pneus. Au Japon, je pense que si nous avions été bien placés, la course aurait pu être bien différente. Il faudra attendre de voir. Il fait très chaud aujourd’hui."

"Dimanche devrait être un peu plus frais. Mais oui, je pense que le fait que ce circuit est un peu plus exigeant en pneus et un peu plus chaud sera probablement plus favorable pour nous que pour les autres. J’espère."