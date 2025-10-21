Pourquoi Verstappen a un avantage sur les pilotes McLaren F1 selon Wolff

Toto Wolff estime que Max Verstappen, l’outsider dans la course au titre de champion du monde, bénéficie d’un avantage psychologique sur les pilotes McLaren F1 dans cette dernière phase de la saison.

Verstappen n’est plus qu’à 40 points de Piastri en tête du classement après avoir remporté le maximum de 33 points lors du week-end sprint à Austin, contre seulement 10 pour l’Australien.

C’est une tendance qui se poursuit depuis le Grand Prix d’Italie, où Piastri est passé de 104 points d’avance à 40 seulement. Piastri totalise 346 points, Norris 332 et Verstappen 306. Mais c’est bien ce dernier qui est sur le meilleur élan après une troisième victoire en cinq courses.

McLaren a également arrêté le développement de sa MCL39, permettant ainsi à Red Bull d’apporter des améliorations qui ont permis à Verstappen de revenir dans la course au titre. Le patron de Mercedes F1, Wolff, qui a connu de nombreuses luttes pour le titre, estime que le Néerlandais n’a rien à perdre dans sa quête d’un cinquième titre.

"Je regarde avec intérêt la façon dont cela se déroule, car j’ai déjà été dans une situation similaire avec deux pilotes en lice pour le championnat et la menace d’un troisième qui les rattrape."

"Max est formidable, mais je ne saurais dire si d’autres pilotes seraient capables d’une telle remontée. Ils viennent de transformer la voiture, qui est actuellement la plus compétitive. Il marque beaucoup de points et c’est le meilleur pilote qui soit."

"Ces dernières années c’était Max et avant Sebastian [Vettel] et l’outsider a toujours un petit avantage psychologique, car en termes de probabilité... les chances sont clairement contre Max."

"J’ai déjà calculé ses chances ; 19 % ou 21 % selon la méthode, c’est quelque chose dans ce genre, mais si vous regardez la probabilité, c’est faible."

Là où Verstappen a l’avantage selon Wolff, c’est qu’il n’a pas à calculer comme Norris ou Piastri.

"Un seul abandon peut tout changer pour eux, et je pense que cela affecte également le pilotage, vous savez, à quel point pouvez-vous être agressif dans vos dépassements ?"

"On a pu le voir avec Lando, il a dépassé Charles Leclerc à la fin, mais il était parfois difficile de décider s’il fallait rester en retrait ou se lancer."

"Une fin de saison qui s’annonce passionnante !"