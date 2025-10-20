Marko : Red Bull ’avait abandonné’ tout espoir de titre cet été

Helmut Marko a admis que Red Bull ne croyait plus au titre pendant les mois d’été, avant de retrouver une nouvelle motivation sous la direction de Laurent Mekies. Le conseiller de l’équipe de Milton Keynes a révélé cela à Sky Sports Germany après le Grand Prix des États-Unis.

L’Autrichien a expliqué d’où venait cette amélioration des performances, alors que Max Verstappen venait de terminer un week-end parfait à Austin. Avec seulement 40 points de retard sur le leader du championnat Oscar Piastri, Marko tempère l’idée que son pilote soit désormais à "portée de tir" du titre.

"Bon, parler de ’portée de tir’ est un peu exagéré avec un retard de 40 points. Mais il reste cinq courses, dont deux Sprints. Si nous parvenons à maintenir cette forme, cela peut redevenir vraiment passionnant" a déclaré Marko.

"La course elle-même était incroyablement passionnante depuis le mur des stands. Nous surveillions en permanence l’écart et le rythme par rapport à Leclerc et Lando. Chaque fois que cela était nécessaire, Max réagissait."

Marko reconnait que la motivation a fait son retour à l’usine et dans l’équipe de course : "Le moral de l’équipe est au plus haut en ce moment. Il est désormais clair que McLaren n’a plus la même aisance. Piastri a également connu quelques difficultés, j’espère que cela continuera ainsi.

"Nous avons plus ou moins abandonné cet été. Avec le recul, c’était une erreur. Il n’y a plus de circuits à venir qui soient plus favorables à McLaren. Je pense que nous sommes désormais à peu près à égalité, et au final, c’est Max qui fait la différence."

Et l’Autrichien de confirmer que les modifications apportées par Mekies, ainsi que sa nouvelle vision, ont changé beaucoup de choses : "Il y a eu un changement. Laurent a réussi à introduire une approche différente dans la configuration technique et la manière générale de travailler."

"Nous ne sommes plus à des kilomètres le vendredi. Et soudain, Max aussi, avec sa victoire au Nürburgring, est revenu incroyablement motivé. Honnêtement, pendant l’été, nous avions déjà abandonné. Et maintenant, tout le monde a de nouveau faim."

Charles Leclerc a pris le départ avec des pneus tendres dans sa Ferrari, offrant ainsi à Red Bull et Verstappen l’opportunité de creuser l’écart sur Norris, puisqu’il s’était intercalé entre les deux hommes.

"À l’origine, nous n’avions pas prévu d’utiliser les pneus tendres, ni même les durs. Mais comme nous l’avons vu avec quelques voitures, les pneus durs ont très mal fonctionné... oui, Leclerc nous a un peu facilité la tâche. Mais nous avions tout de même la vitesse nécessaire pour conserver notre position, même face à Lando."

Marko plaisante sur le fait qu’il devrait quand même remercier Leclerc : "Je devrais lui envoyer quelques cartons de Red Bull, je suppose, mais cela nous a aidés car nous n’étions pas sous pression immédiate. Nous avions la vitesse nécessaire, même si Lando avait été juste derrière nous."

Marko estime qu’aucun des circuits restants ne conviendra particulièrement à une équipe en particulier : "Non, car comme je l’ai dit, il n’y a plus de circuits McLaren ou Mercedes. Nous parlons de millièmes de secondes, la différence dans les virages."

Malgré l’enthousiasme suscité par ce retour dans la course au championnat, Marko tient à rester prudent dans ses attentes, même si les planètes commencent lentement à s’aligner pour le quadruple champion du monde.

"Nous prenons les courses une par une et essayons de faire de notre mieux à chaque fois. Il y a de l’espoir, car il reste encore deux courses Sprint. Max est, je crois, le détenteur du record dans les courses Sprint."

"J’ai également entendu dire qu’il pourrait pleuvoir au Mexique. Dans ce cas, les performances de Max seront de toute façon le facteur décisif. Stella a suggéré que nous avions pris une longueur d’avance dans la course au développement. Je ne suis pas d’accord. Nous avons le pilote le plus rapide !"

"Nous avons encore quelque chose dans notre manche pour la voiture. Je ne sais pas exactement quand cela arrivera. Mais c’est un flux, un vrai flux. Nous en profitons, mais nous travaillons dur pour que cela continue."