Sauber F1 veut enchaîner avec d’autres points au Mexique

Sauber F1 espère marquer de nouveau des points au Mexique ce week-end, après un bon résultat dimanche dernier et une C45 qui a été performante sur le circuit d’Austin. En arrivant sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, le team espère réussir à marquer de nouveau des points.

Nico Hülkenberg revient sur son bon résultat à Austin et partage son enthousiasme avant le Grand Prix du Mexique. Il met en avant les défis techniques de cette course, notamment liés à l’altitude, tout en insistant sur l’importance de maintenir une dynamique positive pour continuer à marquer des points.

Dans un week-end durant lequel neuf équipes feront rouler un pilote débutant vendredi en EL1, Sauber est la seule qui fera rouler ses titulaires. Avec un débutant dans une des voitures, et ayant fait rouler le réserviste d’Alpine, Paul Aron, à deux reprises, l’équipe suisse n’a plus besoin de faire rouler des rookies.

"C’était bien de revenir dans les points à Austin, et je me sens positif à l’approche du Mexique cette semaine. Cette course a quelque chose de spécial, c’est un véritable circuit à l’ancienne, très plaisant à piloter, avec un public incroyablement passionné" a déclaré l’Allemand.

"Après le bon résultat du week-end dernier, notre objectif est de garder cet élan. L’altitude ici peut représenter un défi et influencer le comportement de la voiture, mais si nous restons concentrés et continuons à bien exécuter notre plan, nous pouvons à nouveau réaliser un bon week-end ici."

Gabriel Bortoleto se montre enthousiaste à l’idée de courir pour la première fois au Mexique. Il évoque l’énergie des fans, l’histoire du circuit, et exprime sa volonté de rebondir après un week-end difficile à Austin, en s’appuyant sur les performances positives de son coéquipier.

"J’ai entendu tellement de choses sur l’ambiance et l’énergie des fans, et c’est excitant de pouvoir enfin le vivre en personne. C’est aussi un circuit chargé d’histoire : même si le dernier secteur a été profondément modifié, cela reste une piste où certains des plus grands noms de la Formule 1 ont couru au fil des années" a déclaré Bortoleto.

"Après un week-end difficile à Austin, je veux mettre tout cela derrière moi et me concentrer sur une progression régulière. L’arrivée dans les points de Nico a montré ce que nous pouvons accomplir avec notre voiture, et j’ai hâte de retrouver ce niveau également."

"Avec trois séances d’essais ce week-end, nous avons l’opportunité d’apprendre et de progresser à chaque session, et je suis déterminé à tirer le meilleur parti de mon temps en piste pour viser une performance solide."

Le directeur d’équipe Jonathan Wheatley revient sur la performance encourageante à Austin et se projette sur les défis techniques uniques du circuit mexicain. Il souligne l’importance de l’exécution et du travail d’équipe pour exploiter pleinement le potentiel de la voiture face à une concurrence très proche.

"Revenir dans le top 10 le week-end dernier a été à la fois encourageant et un vrai coup de boost pour le moral de l’équipe après quelques courses difficiles. Austin a une fois de plus démontré l’importance de la constance et d’une planification détaillée dès la toute première séance d’essais" a déclaré Wheatley.

"Le Mexique présente de nombreux défis techniques liés à l’altitude, mais c’est aussi l’une des courses les plus dynamiques de l’année grâce à la passion incroyable des fans. Nous savons que la C45 a encore le potentiel d’être compétitive dans un peloton très serré, mais cela exige une attention minutieuse à l’exécution pour maximiser nos résultats."