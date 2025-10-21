Mekies : Tsunoda ’a un rôle à jouer’ dans les chances de titre de Verstappen

Laurent Mekies estime que Yuki Tsunoda pourrait jouer un rôle déterminant dans la quête d’un cinquième titre mondial consécutif pour Max Verstappen en F1. Le directeur de Red Bull note cela après un week-end d’Austin durant lequel le pilote japonais a terminé septième des deux courses.

Depuis la trêve estivale, l’équipe installée à Milton Keynes a retrouvé une dynamique dominante. Verstappen a enchaîné trois victoires sur les cinq dernières épreuves, terminant à la deuxième place lors des deux autres, consolidant ainsi sa position.

Grâce à cette régularité et aux progrès notables de la RB21, le Néerlandais est parvenu à réduire l’écart avec les pilotes McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris, redevenant un prétendant sérieux au titre. Interrogé après la course à Austin sur la possibilité que Tsunoda puisse contribuer au sacre de Verstappen, Mekies a confirmé ce scénario.

"Je pense qu’il a un rôle à jouer" a déclaré Mekies. "Premièrement, parce qu’il y a encore une discussion sur le championnat constructeurs, évidemment pas pour la victoire, mais pour d’autres enjeux, donc nous avons besoin d’une réponse de Yuki."

"Et deuxièmement, plus Yuki est rapide, plus nous pouvons répartir les tests entre les deux voitures. Nous vous l’avons dit plusieurs fois ce week-end, on teste ceci avec une voiture, cela avec l’autre."

"Il est donc important pour nous d’avoir un Yuki très rapide. Et sur le plan sportif, dans les situations de bataille et de stratégie, il est également possible qu’avec Yuki qui progresse, on se retrouve à un moment donné en position de faire du deux contre deux."

Interrogé sur le potentiel de progression de Tsunoda, Mekies a reconnu les attentes encore insatisfaites, tout en saluant quelques signes encourageants : "On veut toujours plus. Je ne vais pas vous dire que c’est suffisant, parce que vous avez raison avec les chiffres que vous mentionnez. Je ne vais pas vous dire que c’est suffisant, personne ne pense ça, Yuki non plus."

"Tout ce que je dis, c’est que ce sont deux courses dans les points, deux très bons départs, deux très bons premiers tours, et c’est une progression par rapport à ce qu’on avait vu jusqu’à présent cette année. Est-ce que c’est suffisant ? Non, je mentirais si je vous disais ça, et d’ailleurs Yuki ne serait pas content si je disais que c’est suffisant."

En fin de course, Tsunoda s’est retrouvé en duel avec Oliver Bearman, contraignant ce dernier à sortir de la piste après une tentative de dépassement qui a vu le Japonais freiner tôt et se décaler.

L’incident a permis à Tsunoda de conserver sa position et de marquer des points, mais a provoqué la colère du Britannique. Mekies a apporté son soutien à son pilote, tout en nuançant son propos pour éviter la polémique.

"Je vais vous dire : je n’ai pas regardé les données, je l’ai vu en direct comme vous. Et avec tout le respect que je dois à chacun, je ne pense pas qu’il y avait quelque chose de dangereux là-dedans."

"C’était simplement deux pilotes qui se battaient. Austin a cette caractéristique particulière : sur plusieurs virages, on peut emprunter différentes trajectoires pour attaquer ou défendre."

"Et si vous regardez les courses de l’année dernière sur des virages similaires, vous verrez que plusieurs pilotes ont utilisé cela pour se défendre. Et je pense que c’est ce qui s’est passé. Je suis désolé qu’Oli ait dû sortir de la piste, mais je ne pense pas qu’il y ait eu quoi que ce soit de controversé."