Albon confirme que Sainz doit changer de style de pilotage chez Williams F1

En l’espace de trois courses, Williams F1 a déjà marqué 19 points, soit plus que sur toute l’année dernière !

L’équipe est actuellement 5e au classement des constructeurs, devant Haas et Aston Martin F1. Et elle doit sa position à Alexander Albon, qui a marqué 18 des 19 points de l’équipe.

Contrairement à la FW46, la FW47 est bien née (en étant dès le premier Grand Prix au poids réglementaire).

Mais le Thaïlandais n’est pas pour autant toujours rassuré derrière le volant : car cette Williams F1 n’opère que dans une fenêtre de fonctionnement très étroite, a expliqué Albon devant la presse, dans le paddock de Bahreïn.

« Pour aller vite avec cette voiture... elle nécessite un certain réglage, et ce n’est pas toujours le plus confortable », nous a expliqué Albon aujourd’hui.

Où se situent donc les forces, et les faiblesses, de la Williams F1 selon Alexander Albon ?

« Il est clair qu’il y a quelques virages sur chaque circuit où nous sommes relativement faibles par rapport au milieu de grille. Ce n’est pas que nous… Je pense que nous produisons un appui aérodynamique de qualité, mais nous avons juste du mal avec l’équilibre dans certains virages. Et les corriger implique généralement de compromettre le reste du tour, donc cela crée une fenêtre assez étroite dans laquelle nous nous trouvons la plupart des week-ends. Ce n’est pas nouveau, c’est comme ça depuis plusieurs années. »

Pour autant, la voiture de cette année, admet Alexander Albon, représente « une avancée énorme pour nous. Les marges dont nous parlons sont bien plus faibles, mais elles existent encore. »

« Je pense qu’un bon exemple serait le Japon. Nous étions vraiment faibles dans certains virages du tour, mais sur le reste du circuit, nous n’étions pas loin des meilleurs. Mais nous ne pouvons pas obtenir l’un sans l’autre, et c’est bien là notre principal problème. »

À Bahreïn, pour le Grand Prix de ce week-end, Alexander Albon pourrait à nouveau bien figurer dans le milieu de grille, puisque Grove était apparue très en forme sur ce même circuit, lors des essais hivernaux. Mais la vérité de février n’est pas celle de mars, explique le pilote Williams F1.

« Je pense qu’une grande partie de ce que nous avons vu lors des essais est désormais obsolète. Quand la piste change à ce point, on parle de différences de température de piste de 35 à 40 degrés, donc c’est un tout autre monde. En général, nous avons tendance à être un peu meilleurs quand il fait plus frais. Ce sera un bon test pour nous, parce que je pense que ça va vraiment montrer… Si on pense aux trois premières courses, la dégradation était très faible. Ici, c’est une piste à forte dégradation, notamment à l’arrière. Les trois dernières courses étaient plus équilibrées à ce niveau. Donc, c’est un bon test pour voir si Williams a vraiment progressé, parce que si nous avions couru ici l’année dernière, ç’aurait été un mauvais week-end pour nous. »

Albon impressionne face à Sainz

Jusqu’à présent, et à la surprise de nombre de personnes dans le paddock, Alexander Albon met totalement sous l’éteignoir Carlos Sainz. L’Espagnol est transparent dans la Williams F1, car il s’adapte encore à sa nouvelle équipe.

Mais le Thaïlandais a aussi franchi un cap cet hiver.

« Je sais davantage extraire le chrono que l’an dernier » poursuit Alexander Albon.

« Parfois l’an passé, nous étions toujours coincés avec certains problèmes dans la voiture, mais cette année je me sens plus constant, il est plus facile de réaliser un bon tour. Ce qui nous satisfait le plus, c’est de voir que dans le concept de la voiture, nous sommes dans la bonne direction. »

Comment Alexander Albon explique-t-il sa franche supériorité par rapport à Carlos Sainz pour le moment ? Surtout car l’ancien pilote Ferrari s’habitue encore à une monoplace au style totalement différent, semble expliquer le Thaïlandais.

« Pour l’instant, il y a certains virages dont j’ai parlé, qu’on ne peut pas encore vraiment aborder comme il en a l’habitude, donc il doit parfois revenir à un style de pilotage différent. Mais inévitablement, ça rendra la voiture plus rapide. »

Les retours techniques de Carlos Sainz sont cependant très bons, confirme Alexander Albon.

« C’est intéressant de parler de sujets techniques avec Carlos, parce que les habitudes qu’il a acquises ne sont pas nécessairement de mauvaises habitudes héritées de Ferrari. Ce sont de bonnes habitudes, et l’objectif est de voir si nous pouvons les adapter à notre voiture. »

« En tant qu’équipe, nous sommes très bons pour tout prendre en compte, bien comprendre ce qu’il dit, et même si c’est difficile à corriger pour cette saison, cela pourra devenir une priorité pour l’an prochain, afin de concevoir une voiture meilleure. »