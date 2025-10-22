Domenicali défend une F1 ’moderne’ : innovation ou dérive vers le spectacle ?

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a défendu la présentation plus moderne du sport, affirmant que l’innovation et la communication sont essentielles, même si certains puristes se plaignent que la F1 risque de devenir un simple spectacle.

Le débat a repris après que Carlos Sainz ait critiqué la retransmission du Grand Prix de Singapour pour s’être concentrée sur les célébrités et les partenaires des pilotes plutôt que sur les batailles clés sur la piste. Le service médias de la F1 a ensuite répondu que "l’objectif est toujours de fournir aux fans les meilleures images possibles de la course", soulignant qu’il n’y avait "aucun compromis sur ce qui se passe sur la piste".

Il est à noter que la retransmission du Grand Prix des États-Unis à Austin le week-end dernier avait délibérément évité de montrer les célébrités.

"Même les petites amies des pilotes s’étaient habillées pour rien," a ironisé le média allemand Auto Motor und Sport, saluant l’utilisation intensive de la technologie image dans l’image, des images aériennes comparatives et des nouveaux angles de vue pris par des drones au-dessus de la ligne d’arrivée.

S’exprimant lors de l’événement Brand Connection organisé par Deloitte à Milan, Domenicali a déclaré que l’innovation avait été au cœur de la croissance récente de la F1.

"Nous avons essayé d’innover dans tous les aspects de notre implication. D’un point de vue sportif, cela s’est traduit par l’introduction du Sprint. Le format a été modifié afin d’attirer davantage l’attention et d’adopter une approche différente du temps de piste."

Il a déclaré que la même philosophie guidait la stratégie de communication de la F1.

"Ce qui précède s’applique aux formes de communication, aux différents produits et, de plus en plus, aux jeunes. Le public est plus jeune, qu’on le veuille ou non, et son attente est différente. De ce point de vue, nous avons su interpréter les tendances qui ont permis à cette plateforme sportive de devenir encore plus importante qu’auparavant."

Interrogé sur la tension entre l’héritage de la F1 et son nouveau public, Domenicali a répondu : "Nous avons constaté une augmentation du nombre de fans. Il s’agit clairement de continuer à parler au noyau dur de ceux qui nous ont suivis et qui ont toujours été présents. C’est la capacité à fournir les bonnes informations mais d’une manière différente."

"Cela signifie que nous parvenons toujours à séduire ceux qui sont passionnés par les données technologiques. Après tout, c’est un défi qui se joue sur la piste, et c’est l’aspect le plus important pour nous."

Pour l’avenir, il a déclaré que la F1 devait continuer à évoluer sans perdre de sa pertinence.

"Le défi consiste à rester pertinent dans toutes les dimensions," estime Domenicali. "Cela nous permettra de jouer un rôle de premier plan dans les années à venir, par exemple en termes de technologie, avec des carburants durables et de nouvelles réglementations."

"Un autre aspect concernera le divertissement. Il devra être de plus en plus complet afin d’offrir des expériences uniques à tous les fans qui nous suivent sur la piste et à travers les différents moyens de communication actuels."