McLaren F1 cherche les causes du mauvais rythme de Piastri en course

McLaren F1 cherche à comprendre pourquoi Oscar Piastri n’a pas été en mesure de rivaliser avec le rythme imposé par son coéquipier Lando Norris lors du Grand Prix des États-Unis, alors que ce dernier a longtemps tenu la cadence du futur vainqueur, Max Verstappen.

De son côté, Piastri a pris le départ depuis la sixième position et a franchi la ligne d’arrivée en cinquième position. Il a terminé loin derrière Norris, avec un meilleur chrono en course près d’une seconde plus lent.

Pour Andrea Stella, le directeur de l’écurie, ce week-end n’a pas reflété le plein potentiel du pilote australien. Et l’on peut imaginer que le fait d’être coincé dans le peloton n’a pas aidé Piastri, alors que l’on a vu Norris en plus grande difficulté derrière Charles Leclerc, que lorsqu’il avait la piste libre devant lui.

"C’est certainement l’un des points les plus importants que nous devons analyser, à savoir qu’Oscar, en qualifications comme en course, semblait avoir quelques dixièmes qu’il n’a pas réussi à exploiter pleinement, alors qu’ils étaient probablement disponibles dans la voiture" a déclaré Stella.

"Nous vérifions actuellement que nous sommes pleinement satisfaits du réglage de la voiture, de celui du plancher, que tout est bien conforme à ce qui était prévu du point de vue technique. En parallèle, nous allons aussi nous pencher sur le pilotage."

"Nous savons qu’avec Oscar, lorsque les conditions offrent peu d’adhérence, il faut vraiment pousser la voiture, jouer avec le sous-virage, le survirage, les blocages de roues... c’est un aspect de son pilotage qui peut encore progresser, et selon les standards d’Oscar, cela signifie qu’il progressera rapidement."

"Je pense que nous avons recueilli pas mal d’informations, en plus de celles de samedi. Déjà avant la course, nous avions eu des discussions avec Oscar sur ce que nous pouvions faire pour en extraire davantage. Donc ce ne sont que des données à analyser, et Oscar en tirera rapidement des enseignements."

Le manque de roulage lors de la course Sprint, durant laquelle les deux voitures de Woking avaient abandonné, aurait également pu jouer un rôle. Stella estime en effet que certains choix de réglages, notamment une garde au sol un peu trop élevée, ont peut-être compromis le potentiel de la monoplace.

"Il s’agit de la hauteur de caisse et du manque de références pour exploiter pleinement ce qui est autorisé. Et sur un circuit comme celui d’Austin, qui a déjà piégé plusieurs équipes par le passé, il est très difficile d’atteindre la précision au millimètre près sans données issues de la piste. La simulation ne peut vous amener qu’à un certain point ; ensuite, vous avez besoin de données en conditions réelles pour affiner au maximum."