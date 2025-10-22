Ricciardo salue la ’folle’ remontée de Verstappen au championnat

Daniel Ricciardo a officiellement mis fin à sa carrière de pilote professionnel, plaisantant sur le fait que l’un des principaux avantages de la retraite est de ne plus jamais avoir à... entraîner son cou.

L’Australien, qui a perdu son baquet chez McLaren, est revenu dans le giron Red Bull puis l’équipe Racing Bulls, s’est cassé la main et a ensuite été écarté à nouveau en raison de ses mauvaises performances. Ricciardo a récemment confirmé sa retraite tout en étant annoncé comme ambassadeur de Ford Racing.

"Même si ma carrière de pilote est derrière moi, mon amour pour tout ce qui a des roues restera toujours aussi fort," a-t-il déclaré à cette occasion.

Ford s’est associé à Red Bull pour son projet de moteur de Formule 1 pour 2026.

Lors d’une discussion WhatsApp avec ses fans pendant le week-end à Austin, Ricciardo a déclaré que son corps revenait enfin à la normale après des années d’efforts en F1.

"Mon cou n’est plus aussi fort," a-t-il déclaré en riant. "Plus d’entraînement pour le cou, Dieu merci ! Je détestais ça."

En regardant le Grand Prix des États-Unis avec ses fans, Ricciardo a salué la forme actuelle de son ancien coéquipier Max Verstappen.

"Ce gars est tellement doué. Je ne fais que constater l’évidence," a dit l’Australien, qualifiant la remontée de Verstappen en fin de saison de "folle" et ajoutant que cela rendait la lutte pour le titre 2025 entre les pilotes McLaren "encore plus passionnante qu’elle ne l’était déjà".