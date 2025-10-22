Ricciardo salue la ’folle’ remontée de Verstappen au championnat
Daniel donne des nouvelles de sa retraite de pilote
Daniel Ricciardo a officiellement mis fin à sa carrière de pilote professionnel, plaisantant sur le fait que l’un des principaux avantages de la retraite est de ne plus jamais avoir à... entraîner son cou.
L’Australien, qui a perdu son baquet chez McLaren, est revenu dans le giron Red Bull puis l’équipe Racing Bulls, s’est cassé la main et a ensuite été écarté à nouveau en raison de ses mauvaises performances. Ricciardo a récemment confirmé sa retraite tout en étant annoncé comme ambassadeur de Ford Racing.
"Même si ma carrière de pilote est derrière moi, mon amour pour tout ce qui a des roues restera toujours aussi fort," a-t-il déclaré à cette occasion.
Ford s’est associé à Red Bull pour son projet de moteur de Formule 1 pour 2026.
Lors d’une discussion WhatsApp avec ses fans pendant le week-end à Austin, Ricciardo a déclaré que son corps revenait enfin à la normale après des années d’efforts en F1.
"Mon cou n’est plus aussi fort," a-t-il déclaré en riant. "Plus d’entraînement pour le cou, Dieu merci ! Je détestais ça."
En regardant le Grand Prix des États-Unis avec ses fans, Ricciardo a salué la forme actuelle de son ancien coéquipier Max Verstappen.
"Ce gars est tellement doué. Je ne fais que constater l’évidence," a dit l’Australien, qualifiant la remontée de Verstappen en fin de saison de "folle" et ajoutant que cela rendait la lutte pour le titre 2025 entre les pilotes McLaren "encore plus passionnante qu’elle ne l’était déjà".
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Ford
- Ricciardo salue la ’folle’ remontée de Verstappen au championnat
- Red Bull se réjouit du retour de Ricciardo avec Ford
- Ricciardo rejoint Ford Racing mais annonce la fin de sa carrière de pilote
- Mekies ne panique pas sur le moteur F1 de Red Bull Ford pour 2026
- Red Bull assure que ses progrès avec Ford pour 2026 sont ’prometteurs’