Objectif rebond : Gasly et Alpine F1 en quête de réponses au Mexique

Après un week-end frustrant à Austin, Pierre Gasly et l’équipe Alpine F1 abordent le Grand Prix du Mexique avec la volonté de corriger le tir.

Le pilote français, auteur de deux bonnes séances de qualification et d’un Sprint prometteur, n’a pas pu concrétiser son potentiel lors de la course, piégé dans le trafic après un arrêt au stand délicat. À l’aube de la tournée latino-américaine, Gasly reste toutefois déterminé à rebondir et à tirer les leçons de l’épreuve texane.

À Mexico, il devra céder son volant à Paul Aron lors de la première séance d’essais libres, conformément à la réglementation imposant la participation de jeunes pilotes. De retour pour les EL2, Gasly se concentrera sur la préparation du week-end sur le redouté circuit des frères Rodríguez, une piste technique et exigeante où altitude et adhérence représentent des défis majeurs pour les monoplaces et leurs pilotes.

"Nous avons beaucoup de choses à analyser après Austin. Nous étions loin de notre plein potentiel dans la seconde moitié de course, englués dans le trafic après un arrêt compliqué. C’est un sujet que je veux revoir avec l’équipe," commente Pierre Gasly.

"J’avais l’impression que nous avions plus de potentiel avant cela, surtout après deux qualifications relativement correctes et un Sprint où nous étions compétitifs. Dès dimanche soir, nous avons commencé notre débriefing en interne et je sais que beaucoup de travail a déjà été fait pour préparer le rendez-vous de Mexico."

"Comme prévu, je cèderai mon volant vendredi à Paul [Aron] pour la séance obligatoire réservée aux rookies. Mon objectif sera de m’adapter au plus vite au Circuit des frères Rodríguez, une piste avec des défis uniques, et très différente d’Austin, afin d’être rapidement dans le rythme lors des EL2."