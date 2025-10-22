Herta est déjà mis en garde de ne pas sous-estimer la F2

Christian Lundgaard a averti Colton Herta que passer de l’IndyCar à la Formule 2 et à la F1 serait beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît.

Le pilote danois, qui a fait le chemin inverse en passant du monde des monoplaces européennes à l’IndyCar, était à Austin pour le Grand Prix des États-Unis lorsqu’il s’est confié au sujet de la transition prochaine de Herta vers la Formule 2, qui a été confirmée ce mardi.

"Bonne chance à lui !" a lancé Lundgaard.

"Dan Towriss est impliqué à la fois chez Andretti et Cadillac, nous avons donc toujours su que c’était une possibilité, car Colton est son projet, tout comme Kevin (Magnussen) était celui d’Anders (Holch)."

"Mais si je lui souhaite bonne chance, c’est parce qu’il pourrait sous-estimer le défi. L’IndyCar est plus facile sur le plan mental, et il y a aussi le défi de gérer les attentes."

Lundgaard a déclaré que la vitesse naturelle de Herta ne faisait aucun doute, mais que les exigences techniques et physiques de la F2, en particulier ses pneus Pirelli, allaient être un choc.

"Herta est incroyablement rapide, mais il ne maîtrise pas vraiment ces pneus. Les pneus américains Firestone sont plus faciles à gérer que les Pirelli. Quand on ne sait pas à quel point la gestion des pneus est difficile en Formule 2, on finit par s’en rendre compte à un moment donné."

Pourtant, Lundgaard dit comprendre pourquoi Herta veut prendre ce risque.

"S’il a la moindre chance d’entrer en Formule 1 avec Cadillac et Dan, et que c’est ce qu’il veut, c’est sa meilleure option. Si Towriss paie les factures, alors qu’il y aille."

Herta, qui commencera comme pilote de développement chez Cadillac avant de rejoindre Hitech en F2 pour accumuler des points de super licence en vue de ses débuts en F1 en 2027, devra faire face à une courbe d’apprentissage abrupte.

Par ailleurs, le directeur de l’écurie Cadillac, Graeme Lowdon, a déclaré à Canal Plus à Austin que les préparatifs du constructeur américain pour la F1 étaient dans les temps.

"La bonne nouvelle, c’est que nous sommes dans les temps, c’est le plus important. Le temps ne s’achète pas, et nous devrons être prêts à affronter des équipes très bien établies. J’ai travaillé avec certaines d’entre elles, et arriver en tant que nouvelle équipe pour les affronter est une tâche colossale."

Lowdon a confirmé que les fondations du projet étaient solides.

"Notre recrutement s’est bien passé, nous avons de très bons pilotes, tout se met en place. L’esprit d’équipe est fantastique, il y a beaucoup d’enthousiasme."

Avec les pilotes expérimentés Sergio Perez et Valtteri Bottas signés pour 2026 et Simon Pagenaud travaillant comme pilote de simulateur à Charlotte, Lowdon a déclaré que la composition de l’équipe avait été délibérément choisie pour sa maturité.

"Ils totalisent 16 victoires et de nombreux podiums. Nous attendons d’eux plus que de la vitesse, nous attendons d’eux qu’ils contribuent à construire l’équipe."