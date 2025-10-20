’Content que le week-end soit terminé’ : Brown a mal vécu le GP des États-Unis

Zak Brown a confié qu’il était content que le week-end d’Austin soit passé. Le PDG de McLaren F1 reconnait qu’il était difficile pour l’équipe, avec le double abandon lors du Sprint et des performances mitigées en course ce dimanche.

D’après l’Américain, Oscar Piastri ne s’est jamais vraiment senti à l’aise dans sa monoplace au cours du week-end, ce qui a nui à sa confiance et donc à ses performances, avec un rythme décevant en course.

"Content que le week-end soit terminé, mais c’est un bon résultat" a-t-il déclaré à Sky Sports. "Lando, je pense, avait le rythme de Max, mais avec la stratégie pneus de Ferrari, en partant en tendres, ils ont évidemment eu un bon départ au virage 1, et il a fallu un certain temps pour dépasser [Charles] Leclerc. Il était solide."

Brown reconnait que la situation a été plus difficile du côté de Piastri : "Oscar a un peu galéré tout le week-end, ce n’était pas un super week-end pour lui. Pas un mauvais résultat."

"Il ne s’est jamais vraiment senti à l’aise ou n’a jamais eu la voiture qu’il souhaitait, donc juste un peu en retrait tout le week-end. Ce n’était déjà pas son circuit préféré l’année dernière, donc il était simplement un peu à côté, il ne s’est jamais senti vraiment bien."

Il a également salué la performance du vainqueur : "Félicitations à Max, il a été rapide comme toujours, mais maintenant direction le Mexique. Oui, Leclerc a commencé en tendres, donc il a évidemment eu un bon départ et un bon premier tour, et on a mis trop de temps à le dépasser."

La victoire de Verstappen lui permet de revenir à seulement 40 points de Piastri, actuel leader du championnat, et Norris se rapproche à 14 points. Mais Brown est confiant : "Super écurie de course, je pense que vous avez vu le revirement qu’on a eu en 2024 et à quel point nous sommes devenus compétitifs rapidement."

"Je pense que le sport est incroyablement compétitif, cela montre simplement que ces équipes ne restent jamais immobiles, ils ont fait de superbes développements. Max est un pilote incroyable et en un rien de temps, ils ont engrangé beaucoup de momentum, il faut maintenant casser cette dynamique."

"Nous devons juste continuer ce que nous faisons, je pense que nous avions une voiture très rapide en course, je pense qu’on aurait pu gagner. Évidemment, ce n’est pas le cas, donc c’est un bon ’on aurait pu, on aurait dû, on aurait voulu’, mais ça va être très serré, le championnat est loin d’être terminé."