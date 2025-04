Un ’gros problème’ a poussé Bortoleto à retourner à l’usine cette semaine

Gabriel Bortoleto s’est rendu à l’usine de Hinwil cette semaine, alors que ce n’était pas prévu. Le pilote Sauber F1 a voulu faire des progrès, et aussi pouvoir s’entretenir avec son nouveau team principal, Jonathan Wheatley, et le directeur opérationnel Mattia Binotto.

"La première semaine a été très chargée pour Jonathan" a déclaré Bortoleto. "Il veut passer beaucoup de temps avec l’équipe, et je pense que c’est une très bonne approche de sa part. Mais j’ai décidé de retourner à l’usine entre le Japon et ici."

"Je n’étais pas censé le faire, mais j’ai décidé de le faire parce que je voulais voir l’équipe et passer du temps avec Mattia et Jonathan. Nous avons donc eu une bonne discussion. Et aussi ici aujourd’hui, vous savez, ce matin. Tout s’est donc très bien passé jusqu’à présent."

Le Brésilien révèle que c’est en réfléchissant dans l’avion qu’il a pris la décision de retourner à l’usine après Suzuka : "J’ai un gros problème. Quand je ne dors pas, je pense beaucoup. J’ai donc dormi pendant le premier vol, puis pendant le second, j’ai passé trois ou quatre heures éveillé."

Je regardais par le hublot de l’avion et je me disais ’je peux rentrer chez moi et me détendre, ou je peux faire quelque chose d’utile et retourner dans l’équipe’. Lorsque j’ai atterri, Mattia m’a appelé pour me parler."

"Il n’était pas au Japon, alors il voulait savoir comment s’était passé le week-end et discuter de certains sujets. Je lui ai demandé si je trouvais positif d’être de retour à l’usine pour parler à l’équipe. Il m’a répondu : ’absolument, c’est très bien. Et nous serons très heureux que tu sois là’. C’était donc très positif."

"J’ai pu aller dans beaucoup de départements, parler à beaucoup de gens, et débriefer un peu sur nos trois premiers tours de la saison. Je pense que c’était la meilleure décision à prendre. Je suis un pilote qui aime passer beaucoup de temps avec l’équipe. Et je pense que nous avons eu le temps d’analyser beaucoup de choses."

Il explique qu’il a aussi pu s’entretenir de manière constructive et productive avec les ingénieurs de Sauber : "Nous avons examiné certaines données ensemble. Et oui, nous avons juste jeté un coup d’œil. Vous savez, l’équipe de course était déjà en route pour Bahreïn. Ils ne sont donc pas retournés sur place."

"Ce sont plutôt les gens de l’usine qui sont venus. Vous savez, les concepteurs de la voiture. Je suis donc allé voir le département d’aérodynamique, les concepteurs et tout le reste. Et nous avons bien examiné les données pour comprendre ce qui ne fonctionne pas dans la voiture. Et ce qu’il faut faire, dans quelle direction il faut aller."

"Évidemment, tout était déjà clair. Mais, vous savez, quand vous êtes là-bas, ce qu’ils disent souvent, c’est que le pilote est le meilleur capteur de la voiture. Même si nous avons beaucoup de capteurs. Je pense donc qu’il est très important de leur donner des informations détaillées et intéressantes sur la direction à prendre avec la voiture."