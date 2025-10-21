Brown est venu s’excuser auprès de Sauber F1 et de Hülkenberg

Après le Sprint du Grand Prix des Etats-Unis, Zak Brown a immédiatement accusé Nico Hülkenberg d’avoir percuté Oscar Piastri et provoqué l’accrochage qui a éliminé l’Australien ainsi que Lando Norris. Le PDG de McLaren F1 a même qualifié le pilotage de l’Allemand d’amateur.

Mais quelques heures plus tard, l’Américain est revenu sur ses propos en reconnaissant que la responsabilité revenait peut-être à l’un de ses pilotes. Il a promis que McLaren et son directeur, Andrea Stella, reverraient l’ensemble de l’action.

Jonathan Wheatley, le directeur de Sauber F1, a confirmé que Brown s’était excusé d’abord auprès de lui, puis qu’il avait contacté directement Hülkenberg pour reconnaitre ses torts et clarifier la situation.

"Zak m’a très vite envoyé ses excuses après coup. Il s’est excusé personnellement auprès de Nico" a déclaré Wheatley. "Écoutez, c’est un sport passionnant, j’adore cette passion. Vous avez deux voitures, vous vous battez pour le championnat du monde, et les deux voitures sont éliminées dès le premier virage."

Et le Britannique de féliciter son pilote pour son week-end d’Austin, marqué par une quatrième place sur la grille du Sprint, et des points dimanche en course : "Nous avons eu un peu l’effet Nico Hulkenberg ce week-end. Pour Nico, quel week-end de course incroyable !"

"Je pense que tous ceux qui l’ont critiqué, qui ont critiqué ses performances en qualifications et qui ont émis diverses autres critiques au cours des derniers mois, ont probablement des raisons de revoir leur jugement, car il a été impeccable dès le premier tour des EL1."