Red Bull doute : la belle performance de Tsunoda change la donne

L’excellent week-end de Yuki Tsunoda à Austin est peut-être arrivé juste à temps pour sauver son avenir en Formule 1, le conseiller de Red Bull, le Dr Helmut Marko, admettant désormais reporter sa décision concernant le coéquipier de Max Verstappen pour la saison 2026.

Marko avait précédemment indiqué que le verdict serait rendu après le Grand Prix du Mexique le week-end prochain. Mais après la forme exceptionnelle de Tsunoda à Austin et la performance mitigée d’Isack Hadjar, l’Autrichien semblait beaucoup moins sûr de lui.

"Ce n’est pas notre priorité pour le moment," a déclaré Marko après la course lorsqu’on lui a demandé quand la décision serait prise.

"C’est ce que nous prévoyions de faire. Mais nous verrons dans quelle mesure nous pourrons prendre une décision à ce moment-là. Yuki a marqué des points, au championnat et au sein de l’équipe ce week-end, c’est incontestable."

Vu en train de sourire et de discuter aux côtés de Tsunoda alors que Red Bull célébrait la dernière victoire de Verstappen et son retour dans la course au titre, Marko a salué la forme et la régularité du pilote japonais.

"Il a pris un très bon départ et s’est montré compétitif lorsqu’il avait la voie libre. Il y a donc là aussi une tendance à la hausse. Il se stabilise, et c’est très important dans la lutte pour le championnat du monde."

"Cela nous permet de revenir sur Ferrari et Mercedes au championnat constructeurs. C’était aussi inespéré que de voir Max courir pour le titre."

Après être parti en 13e position, Tsunoda s’est hissé à la septième place lors du Grand Prix des États-Unis dimanche, son meilleur résultat depuis l’été, et a également marqué des points lors du sprint, totalisant huit points pour le week-end.

"Mon rythme était vraiment très bon," a déclaré Tsunoda.

"J’ai réussi à gagner quelques places dans les premiers tours et mon rythme global n’était pas mauvais. J’aurais pu faire un peu mieux dans la deuxième partie de la course - je pense que j’ai un peu trop géré - mais c’était positif de marquer des points dans les deux courses ce week-end. Nous devons continuer comme ça."

Lorsqu’on lui a demandé si ces résultats étaient cruciaux pour conserver son baquet, Tsunoda n’a pas hésité.

"Oui, c’est vraiment important, car c’est ce que je dois faire."

"Il est également très important de se battre pour remonter au classement du championnat des constructeurs. L’équipe n’a pas abandonné, et bien sûr, nous n’avons pas non plus abandonné le championnat de Max."

"Nous devons maintenant nous concentrer sur l’amélioration de nos performances sur les qualifications de mon côté. Je ne pense pas que nous puissions attaquer comme ça à chaque premier tour, donc notre objectif principal est désormais de partir plus en avant et de nous battre avec les meilleures équipes."

C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour Isack Hadjar, son principal rival pour le baquet Red Bull Racing. Le Français a connu un week-end à oublier de son côté. Hadjar, largement considéré comme le favori pour remplacer Tsunoda, n’a terminé que 16e à Austin et a avoué sa frustration après avoir peiné à trouver le rythme.

De là à faire changer d’avis le Dr Helmut Marko ? Peut-être si Tsunoda confirme à Mexico. L’avis de Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, pèsera certainement très lourd dans la balance...