Verstappen tacle Norris et Piastri : ’vous ne me reverriez plus’ en tête dans une McLaren F1 !

Max Verstappen a plaisanté sur ce qu’il pourrait faire s’il pilotait la McLaren MCL39, alors qu’il lutte contre "des limitations et des faiblesses" avec sa Red Bull RB21.

Verstappen a remporté sa première course du championnat 2025 à Suzuka, terminant avec une seconde d’avance sur Lando Norris après avoir résisté à la pression du pilote britannique tout au long de la course.

Red Bull a réalisé un début de saison solide, mais sans éclat, la RB21 ne semblant pas encore à la hauteur de la McLaren MCL39, qui domine le championnat constructeurs.

Avec McLaren remportant les deux premières courses de la saison, en Australie et en Chine, Verstappen a toutefois confirmé son potentiel pour le championnat pilotes en décrochant une pole position improbable à Suzuka samedi.

Les dépassements étant très difficiles à Suzuka, le pilote néerlandais a résisté à la pression des deux McLaren qui le poursuivaient pendant toute la course de 53 tours ce dimanche, sans commettre une seule erreur pour s’imposer et lancer la défense de son titre mondial.

Après trois courses, Norris mène le championnat avec 62 points, un seul point devant Verstappen.

S’exprimant sur sa fierté de ce résultat, le quadruple champion du monde de F1 a plaisanté en déclarant que, s’il pilotait la McLaren plus rapide, les choses auraient pu être très différentes.

"Je suis très content de ce que je fais en ce moment. Mais je n’imagine pas ce qui se passerait si je pilotais l’autre voiture," a-t-il déclaré, ce à quoi on lui a demandé : "La McLaren ?"

"Oui, vous ne me reverriez plus ! Lando ou Oscar seraient loin derrière" a répondu Verstappen, ce à quoi on lui a répondu avec humour : "Vous seriez déjà à Tokyo !"

"Exactement !" a conclu Verstappen.