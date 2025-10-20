McLaren F1 change de ton et ’ne ferme pas la porte’ à des consignes

Le directeur de McLaren F1, Andrea Stella, n’a pas exclu la possibilité de privilégier Oscar Piastri ou Lando Norris dans la course au titre des pilotes de Formule 1 en 2025. Cependant, l’Italien veut prendre cette décision uniquement si son équipe voit un des deux pilotes être repoussé trop loin au championnat.

Dimanche, Max Verstappen a remporté sa troisième victoire en quatre courses lors du Grand Prix des États-Unis, après avoir également dominé la course Sprint la veille. Avec cinq Grands Prix restants, Verstappen n’est plus qu’à 40 points du leader Oscar Piastri, qui devance son coéquipier Norris de seulement 14 unités.

Face à cette menace croissante, McLaren devra-t-elle établir des consignes d’équipe ? Jusqu’à présent, l’écurie a traité ses deux pilotes équitablement. Son patron rappelle toutefois que des surprises sont possibles, comme en 2007 ou 2010, lorsque Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel, pourtant outsiders, avaient finalement remporté le championnat.

"Le fait qu’il y ait cinq courses et deux Sprints signifie que nous pouvons également augmenter l’écart avec Max, c’est ainsi que je vois les choses" a déclaré Stella. "Il est vrai que le tracé du circuit joue un rôle, mais les écarts que nous avons sur Verstappen ne peuvent pas être attribués uniquement à cela."

"Les concurrents ont amélioré leurs voitures, et nous devons tirer davantage parti de la nôtre. Mais nous avons de bons circuits à venir pour notre voiture et je pense que nous aurions pu tirer davantage parti de notre voiture et, dans une certaine mesure, des pilotes."

"Je pense qu’ils reconnaissent eux-mêmes qu’ils auraient pu faire mieux lors de certaines des courses précédentes. Nous considérons les cinq prochaines courses comme des occasions d’augmenter l’écart avec Max et, lorsqu’il s’agira de prendre une décision concernant un pilote, ce sera uniquement sur la base de calculs mathématiques."

"Nous avons déjà parlé de l’expérience et de la nécessité de s’appuyer sur celle-ci. Je me souviens notamment des saisons 2007 et 2010, où c’est finalement le troisième pilote qui a remporté le championnat. Nous n’allons donc pas fermer la porte tant que les mathématiques ne nous y obligeront pas."

Malgré l’apparente sérénité de McLaren, Stella confirme qu’il a bien conscience, tout comme le reste de son équipe, de la menace que représentent Verstappen et Red Bull : "Le danger pour moi est le même qu’à Bakou. Après le Sprint, nous avons dit, et je l’ai dit très clairement, que Max était en lice pour le championnat des pilotes."

"Quand je dis quelque chose, je le pense vraiment. Ce n’est pas parce que je le dis que je le pense, c’est parce que je comprends la tendance, que je comprends les circuits auxquels nous allons être confrontés à partir de Bakou."

"Pour moi, il n’y a pas de mystère. Nous savons que lorsque Max dispose du matériel nécessaire pour gagner, il devient un candidat très sérieux à la victoire. Nous devons admettre que Verstappen et Red Bull disposent actuellement de la voiture la plus compétitive."

"Cela ne change donc rien à notre compréhension de la situation. Cela ne change rien à ce que nous faisons. Nous devons simplement continuer à maximiser les performances et à réaliser de bons week-ends."

"Nous avons donc clairement une grande opportunité et le résultat de cette saison et du championnat des pilotes est entre nos mains. Il n’est pas entre les mains de quelqu’un d’autre. C’est l’état d’esprit que nous voulons avoir et c’est l’état d’esprit que nous aurons."

"Le championnat est une bataille à trois, mais nous restons maîtres de notre destin. Nous disposons d’un équipement compétitif et les pilotes devront faire leur part. Les circuits à venir mettront en valeur nos qualités."

Enfin, McLaren n’est pas tentée de reproduire l’effort de Red Bull en matière de mises à niveau. Outre une approche revue depuis l’arrivée de Laurent Mekies, le regain de Red Bull est également attribué à de nouvelles pièces qui ont atténué les faiblesses de la RB21.

Mais avec le titre de champion des constructeurs en poche et un changement de règlement majeur à l’horizon, McLaren n’a pas développé la MCL39 ces derniers temps... et n’a rien en vue !

"En matière de nouvelles mises à niveau et de nouvelles pièces, rien ne se produira pour la fin de la saison."