Verstappen salue ’la décision folle’ de Rovanpera de viser la F1

Max Verstappen dit soutenir pleinement la décision surprenante de Kalle Rovanpera de quitter le rallye pour se lancer sur la voie de la Formule 1, même s’il s’agit de l’un des changements de carrière les plus radicaux que le sport automobile ait connus depuis des années.

Rovanperä a annoncé qu’il quittera le WRC à la fin de la saison 2025. Il délaisse ainsi la compétition en rallye au plus haut niveau après avoir déjà remporté deux titres mondiaux (2022, 2023) à seulement 25 ans.

Son projet : passer d’abord en Super Formula dès 2026, avec l’appui de Toyota Gazoo Racing. Puis l’objectif affiché est d’intégrer la F2 en 2027, et à terme la Formule 1 !

"C’est une décision folle, mais je l’apprécie," a déclaré Verstappen.

"Bien sûr, j’aimerais aussi continuer à le voir en rallye, car je trouve que c’est un sport formidable à regarder. "

"Passer à la Super Formula est un grand saut. Je comprends qu’il s’y consacre à 100%."

Le quadruple champion du monde en titre s’est dit fasciné de voir comment la star finlandaise s’adaptera aux monoplaces.

"Il a un grand défi à relever, mais il est vraiment doué. J’ai hâte de voir comment tout cela va se passer. Viser la F1 c’est vraiment fou !"

Rovanpera, 25 ans, participera au championnat japonais de Super Formula en 2026 avant de viser la Formule 2 en 2027, le tout avec le soutien de Toyota. Toyota a conclu une nouvelle alliance technique et financière avec l’équipe Haas, ce qui alimente les spéculations selon lesquelles ce partenariat pourrait finalement ouvrir un baquet en F1 pour le double champion du monde des rallyes.

Le vétéran finlandais de la course automobile et patron de l’équipe, Marko Koiranen, a déclaré que la logique était claire.

"Il est facile d’additionner un et un pour obtenir deux. Toyota soutient Kalle et collabore avec l’équipe Haas F1."

"Si tout se passe comme Kalle et Toyota l’ont prévu, je n’ai aucun doute que Kalle trouvera sa place en F1."

Cependant, le premier obstacle que Rovanpera devra franchir sera d’accumuler suffisamment de points pour obtenir la super licence FIA et se qualifier pour la Formule 1. C’est pourquoi il envisagerait de participer au championnat régional de Formule Océanie au début de l’année prochaine afin de se faire connaître dans le monde des monoplaces.

Un porte-parole de la série a confirmé cet intérêt, mais sans révéler plus de détails.

"À ce stade, je peux seulement dire que nous serions ravis de l’accueillir dans notre série et de lui offrir l’opportunité de faire ses premiers pas dans le monde de la course automobile sur circuit en monoplace."

"Cependant, je ne peux pas m’exprimer davantage sur la question de savoir si cela se produira ou non."