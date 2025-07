Piastri pénalisé, pas Russell : Verstappen ironise sur l’inconstance de la FIA

Max Verstappen a jugé « étrange » qu’Oscar Piastri ait été pénalisé pour avoir ralenti sous la voiture de sécurité, le Néerlandais affirmant que cela lui était déjà arrivé « plusieurs fois ».

Le pilote McLaren menait le peloton derrière la voiture de sécurité lorsqu’il a freiné brusquement, forçant Verstappen à le dépasser.

Après avoir analysé la télémétrie de Piastri, les commissaires ont révélé que l’Australien avait freiné très fort, passant de 218 à 52 km/h, et lui ont infligé une pénalité de 10 secondes, une décision qui lui a finalement coûté la course.

Cela a également eu un impact sur Verstappen, qui a fait un tête-à-queue en pneus froids à Stowe, alors que la voiture de sécurité s’éloignait du peloton.

Mais Verstappen, qui ignorait que Piastri avait été pénalisé pendant le déroulement de la course, a déclaré trouver "étrange" que le pilote McLaren ait été sanctionné alors que d’autres ne l’étaient pas. Une référence évidente au fait que George Russell n’ait pas été pénalisé au Canada.

"Je n’ai appris qu’après la course qu’il avait reçu une pénalité, personne ne me l’a dit pendant la course," commente Verstappen.

"Le fait est que cela m’est arrivé plusieurs fois, vous savez, ce genre de scénario. Je trouve ça étrange. Et puis, soudain, Oscar est le premier à recevoir 10 secondes pour ça."

Russell avait été blanchi de toute faute et, même après la protestation de Red Bull, les commissaires ont déclaré qu’un freinage sous Safety Car était prévisible.

Interrogé spécifiquement sur la différence entre le freinage de Piastri et celui de Russell, Verstappen a été interrogé sur la constance de la FIA.

"Je ne dirais rien qui... disons que, clairement pour les commissaires au moins, apparemment, oui, il y en a une."

Christian Horner, le patron de Verstappen chez Red Bull, est allé plus loin en déplorant que Russell n’ait pas été pénalisé au Canada.

"Je n’ai pas été surpris de voir Piastri recevoir une pénalité. C’était ce à quoi on s’attendait. Pour être honnête, c’était probablement plus surprenant que George n’en ait pas reçu une à Montréal. Mais c’est tout. Malheureusement, notre course s’est mal déroulée à partir de ce moment-là."

Horner semblait croire que l’incident de Piastri avait contribué à déstabiliser Verstappen qui a fait un tête-à-queue juste après.

"Oscar a manifestement appuyé très fort sur les freins, à l’approche de Stowe. Max a été pris au dépourvu. Alors qu’il se préparait à la relance, il a été pris au dépourvu. Toute votre préparation, vos changements de vitesse, tout ce que vous n’avez pas réussi à faire pour vous mettre au bon endroit. Oscar se relance, Max essaie de le suivre. Et il a évidemment fait un demi-tête-à-queue à la sortie de Stowe."

Alors le freinage de Piastri est-il similaire à ce qu’a fait Russell au Canada, qui lui n’avait pas été pénalisé ? Zak Brown, le PDG de McLaren, admet que non. Le freinage de Piastri a été bien plus violent mais la pénalité n’aurait pas du être si sévère selon lui.

"C’était un peu différent, plus marqué dans le cas d’Oscar. Mais on ne pense pas que c’était correct d’avoir 10 secondes, c’est sévère. Dans le règlement, ça ne devrait pas être la même pénalité que quelqu’un qui sort un autre pilote. Mais c’est comme ça."

"On met tout ça derrière nous, il reste de nombreuses courses, on mène le championnat, et on se tourne vers la prochaine course !"