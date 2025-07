‘Une défaite douloureuse, je méritais plus’ : Piastri est toujours ‘confus’ après sa pénalité

Il l’avait clairement mauvaise : juste après l’arrivée, et même pendant la course à la radio, on pouvait sentir la colère (très froide) d’Oscar Piastri, pénalisé de 10 secondes pour avoir freiné de manière erratique et dangereuse juste avant la relance de la voiture de sécurité.

Une pénalité qui a coûté la tête de course à Oscar Piastri – qui voit Lando Norris revenir à 8 points au championnat.

Au micro de Jenson Button juste après l’arrivée, il n’avait pas voulu s’exprimer, de peur de prendre une amende de la FIA. En conférence de presse, les réponses de l’Australien étaient donc bien sûr très attendues.

Tout d’abord, les faits. Le leader du championnat peut-il expliquer ce qu’il s’est passé à Stowe ?

« J’ai freiné. Au même moment, les feux de la voiture de sécurité se sont éteints, ce qui était aussi extrêmement tard. Et puis, évidemment, je n’ai pas accéléré car je contrôle le rythme à partir de là. Et, oui, vous avez vu le résultat. »

« Je n’ai rien fait de différent par rapport à ma première relance. Je n’ai pas ralenti davantage. Je n’ai rien fait de différent. C’est donc dommage. »

Va-t-il demander une explication aux commissaires ? Ou est-il déjà résigné, alors que McLaren F1 ne doit pas justement pas faire appel puisque la pénalité a été observée en course ?

« Je ne sais pas. Cela ne vaut pas la peine de le faire. Je ne suis pas sûr que ce soit très constructif, en toute honnêteté. Je ne sais pas. Mais je ne m’en soucie pas vraiment. »

On n’avait jamais vu Oscar Piastri aussi frustré après une course. Va-t-il lui falloir beaucoup de temps pour passer à autre chose ?

« Je ne sais pas. C’est évidemment douloureux. C’est une douleur différente cependant, car je sais que je méritais beaucoup plus que ce que j’ai eu. J’ai eu le sentiment d’avoir fait une course très solide. Au final, quand on n’obtient pas le résultat que l’on pense mériter, ça fait mal, surtout quand ce n’est pas sous notre contrôle. »

Une demande curieuse d’inverser les positions

En pleine course, Oscar Piastri, toujours mécontent de la FIA, a fait une curieuse demande à la radio : « si vous trouvez la pénalité injuste, alors inversons les positions et laissez-nous nous battre en piste avec Lando ».

McLaren F1 n’a bien sûr pas donné suite à cette requête d’Oscar Piastri.

Peut-il revenir sur cette question assez inattendue et peu orthodoxe ?

« Oui. J’ai pensé que je poserais la question. Je savais quelle serait la réponse avant de la poser. Mais je voulais juste une petite lueur d’espoir de pouvoir peut-être la récupérer. Mais non, je savais que ça n’arriverait pas. »

Est-il remonté contre Lando Norris, alors qu’il ne semble pas y avoir eu de poignée de main traditionnelle entre les deux coéquipiers après le Grand Prix ?

« Il n’y a rien de mal à cela. Lando n’a rien fait de mal. Cela n’aurait pas été particulièrement juste d’échanger les positions, mais j’ai pensé que je demanderais au moins. Cela ne change pas grand-chose pour le championnat. J’ai le sentiment d’avoir fait du bon travail. J’ai fait ce que je devais faire. C’est tout ce dont j’ai besoin, et j’utiliserai la frustration pour m’assurer de gagner d’autres courses. »

Les commissaires ont fait état d’une manœuvre d’évitement de Max Verstappen pour éviter une collision : une interprétation que réfute Oscar Piastri.

Et pour cela, il fait référence au Grand Prix à Montréal, où Max Verstappen a échappé à une pénalité similaire… mais en freinant deux fois moins fort et sur le sec.

« Je ne crois pas qu’il ait eu à m’éviter. Il a géré la première fois. »

« Au Canada, il n’était plus question d’éviter une autre voiture. Donc, oui, je suis pour le moins un peu confus. »

Il y a tout de même des raisons de ne pas être totalement abattu pour ’Osc.’ Piastri a ainsi réalisé un premier relais extrêmement solide, mettant 14 secondes dans la vue à la concurrence. Finalement, n’y a-t-il pas de quoi repartir optimiste aussi de Silverstone ?

« Beaucoup. Ce fut une très, très bonne journée. Une course similaire à celle d’il y a 12 mois ici et un résultat très différent pour toute l’équipe. Toute l’équipe a fait un très bon travail. La voiture était évidemment méga, et en me rendant hommage, j’ai le sentiment d’avoir fait du bon travail. Cela rend juste la défaite plus douloureuse. »