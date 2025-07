Ferrari révèle avoir été ’complètement aveugle’ avec Hamilton

Ferrari a perdu le GPS de la monoplace de Lewis Hamilton, les laissant « complètement aveugles » lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

L’incroyable série de podiums du septuple champion du monde (sans interruption depuis 2014) à Silverstone a pris fin : il a dû se contenter de la quatrième place derrière Nico Hülkenberg et sa Sauber, auteur d’un premier podium exceptionnel en F1.

Hamilton a opté pour des pneus slicks au 41e tour, mais a perdu un temps crucial lors de son tour de sortie en allant tout droit aux virages 3 et 4. Un tour plus tard, Hülkenberg s’est arrêté aux stands et a pu conserver l’avantage, privant le Britannique de 40 ans d’un podium à domicile.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Fred Vasseur, a révélé que la SF-25 de Hamilton avait un problème de transpondeur, ce qui empêchait de le localiser sur la piste.

"On peut dire maintenant que c’était probablement un tour trop tôt pour son arrêt, car il est allé tout droit dans les virages 3 et 4 et a perdu quatre ou cinq secondes dans ces deux virages," a déclaré Vasseur à propos du timing du deuxième arrêt au stand d’Hamilton.

"Mais Fernando Alonso s’est arrêté avant et il était déjà plus rapide dans certains virages que tous les pilotes en intermédiaires."

"C’est le genre de situation où, si on attend que les autres le fassent avant soi, c’est toujours trop tard. Je pense qu’il est assez facile de dire après la course : ’Le premier arrêt au stand aurait été mieux un tour avant, le deuxième un tour plus tard’."

"Mais honnêtement, prendre une décision sur le muret des stands est toujours délicat, car il faut toujours anticiper."

"De plus, nous avons perdu le GPS de Lewis pendant toute la course, ce qui nous a complètement aveuglés et nous a fait perdre la trace de la voiture. C’était difficile à gérer pour les ingénieurs."

Ferrari a opté pour un réglage à fort appui aérodynamique pour ses monoplaces dans l’espoir d’améliorer les performances sur sol mouillé, mais les deux pilotes se sont plaints de la difficulté de pilotage de la SF-25.

Interrogé sur le manque de compétitivité de la Ferrari malgré le bon choix d’appuis aérodynamiques, Vasseur a répondu : "Nous étions un cran en dessous de McLaren à ce niveau. Nous avions beaucoup plus d’appui aérodynamique que Max et nous étions aussi beaucoup plus rapides que Max."

"Donc c’est logique. Je ne suis pas sûr que le rythme soit le principal problème. Ce qui est vrai, au moins pour Charles, c’est que la course s’est terminée au premier tour avec l’appel au stand pour les pneus slicks."

"Le principal problème, c’est que nous avons eu beaucoup de mal à dépasser dans l’air sale, et nous avons utilisé plus de potentiel de pneus pour dépasser, parfois 10 tours, après quoi nous étions beaucoup plus rapides."

"Ce fut un week-end difficile, difficile pour la stratégie. Sauf pour Norris et Hulkenberg."

"Mais quand on termine une course comme celle-ci, on a toujours le sentiment qu’on aurait pu faire mieux. Il faut accepter une part d’imprévisible quand la pluie vient se mêler aux débats."

"Concentrons-nous sur les qualifications et le championnat, nous avons de bonnes cartes à jouer."