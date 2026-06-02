’Une trajectoire jusqu’en 2030’ : Williams prépare son retour parmi les géants de la F1

James Vowles a levé le voile sur la feuille de route à long terme de Williams en Formule 1, avec un objectif clair fixé à 2030 pour retrouver un niveau de performance digne d’un prétendant au titre. Le directeur de l’écurie de Grove décrit une transformation profonde de l’organisation, déjà perceptible malgré les difficultés actuelles.

Depuis son arrivée à la tête de Williams, Vowles a engagé une refonte structurelle complète de l’écurie britannique. L’ancien stratège de Mercedes insiste sur le fait que cette reconstruction ne se limite pas à des ajustements superficiels, mais concerne l’ensemble des fondations de l’équipe.

Le Britannique décrit une organisation qui a longtemps fonctionné de manière fragmentée, sans véritable standardisation des méthodes de travail.

"Nous avons tout changé chez Williams, de haut en bas," explique le directeur d’équipe dans son podcast, The Vowles Verdict.

"Il ne reste vraiment pas grand-chose que nous n’ayons pas touché, mais nous devons créer des fondations solides, des méthodes de travail solides dans de nombreux domaines."

Selon lui, l’un des principaux problèmes résidait dans l’absence de processus reproductibles, empêchant toute stabilité de performance.

"Nous n’avions pas de systèmes, de structures ou de processus qui nous permettent de reproduire exactement le même travail à chaque fois. Et vous pouvez imaginer ce que cela donne : cela signifie que vous êtes constamment en train de courir après le temps pour essayer de progresser."

Williams a donc entrepris de standardiser ses méthodes dans tous les domaines techniques et opérationnels, de la conception à la production en passant par les opérations en piste.

"Ce que nous avons mis en place, ce sont des processus et des méthodes de travail, que ce soit en ingénierie, en simulation, en aérodynamique, en soufflerie, en fabrication, en opérations, en R&D ou sur la piste, afin de garder tout cela cohérent," précise Vowles.

"Une fois que c’est cohérent, vous pouvez commencer à voir où nous ne sommes clairement pas assez bons, où la qualité n’est peut-être pas au bon niveau, où nous faisons sans cesse les mêmes erreurs. Mais sans cette cohérence, vous ne pouvez pas commencer à mettre ces problèmes en lumière."

Le directeur de Williams souligne également l’évolution culturelle en cours au sein de l’équipe, rendue possible par l’ajout d’outils modernes et de nouvelles méthodes de travail.

"Nous avons des individus extrêmement intelligents qui travaillaient selon la manière dont ils savaient concevoir de bonnes voitures de course. Désormais, nous nous dotons d’outils et de systèmes qui nous permettent de faire beaucoup plus qu’auparavant et d’explorer des domaines complètement différents."

2030, horizon de retour au plus haut niveau

Si la transformation est déjà visible, James Vowles insiste sur le fait que le chemin est encore long avant de pouvoir viser les victoires et les titres mondiaux. Il fixe néanmoins un horizon clair.

"Ce n’est absolument pas la même équipe qu’auparavant. Mais cela ne veut pas dire que le voyage est terminé, loin de là. Nous avons énormément de choses à faire. Nous ne sommes pas encore au niveau ’championnat du monde’. Et il existe une trajectoire devant nous jusqu’en 2030 environ pour y parvenir."

"Ce que je suis heureux de voir, c’est que c’est un peu comme un moteur. Une fois qu’il démarre, il accélère de plus en plus. Et c’est ce qui se passe actuellement. Je vois des évolutions dans la conception, les systèmes et les méthodes de réflexion, semaine après semaine. Et tout cela s’appuie sur ce que nous avons déjà construit."

Selon Vowles, cette montée en puissance se traduit déjà par une meilleure exploitation des ressources et un retour progressif vers la zone des points.

"En résumé, nous utilisons mieux nos ressources pour extraire plus de performance par minute qu’auparavant," explique-t-il.

"Vous pouvez le voir cette année. Nous n’avons pas tout réussi durant l’hiver, mais nous réagissons très rapidement pour revenir dans la lutte pour les points en peu de temps."

"En l’espace de trois ou quatre courses, nous serons de retour dans cette zone. Et je suis satisfait de constater que cela devrait nous permettre de terminer la saison dans une bien meilleure position grâce à cette évolution continue."